Perigos de pisar em baratas e o que você deve saber

Muita gente tem uma relação de aversão com as baratas. Para muitos, a solução mais rápida é pisar nelas, mas essa pode não ser a melhor ideia. Se você não consegue se livrar delas dessa forma ou não quer usar objetos para esmagá-las, existem maneiras mais seguras e até ecológicas para lidar com esses insetos.

As baratas tendem a se multiplicar mais com o calor, o que pode tornar a situação ainda mais incômoda para quem não gosta da presença delas. Então, como agir quando você se depara com uma?

O que você precisa saber sobre as baratas

Em uma conversa com a CNN Brasil, o infectologista André Piraja comentou que matar baratas pode ser perigoso para a saúde. Segundo ele, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que essa prática é arriscada, especialmente dentro de casa. Ao usar vassouras ou chinelos para esmagá-las, liberamos uma quantidade significativa de bactérias, fungos e até vírus que podem impactar nossa saúde.

Piraja menciona que há estudos que associam essa prática a doenças sérias, como tuberculose, febre tifoide e até hepatite A. Portanto, é bom pensar duas vezes antes de optar por esmagar uma barata.

Outro ponto importante são os inseticidas. Embora pareçam uma solução rápida, inalar esses produtos pode ser tão prejudicial. Em vez de matar a barata onde ela está, o ideal é tentar capturá-la com um papel e jogá-la fora, no lixo. Assim, você evita a contaminação do espaço onde vive.

Se você estiver em apuros e precisar se livrar de uma barata rapidamente, algumas soluções caseiras podem ajudar. Álcool em gel, água quente e detergente são opções que, segundo Piraja, não eliminam completamente o risco de contaminação, mas ajudam bastante a reduzi-lo. Mesmo assim, esses métodos são menos agressivos do que esmagar o inseto, o que cria uma liberação rápida de microrganismos.

Manter a casa bem limpa é fundamental para evitar visitas indesejadas. Armazenar alimentos de forma adequada e fechar bem os recipientes é essencial. Assim, você diminui as chances de baratas se proliferarem na sua casa.