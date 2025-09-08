Casos de família supera a Band com novos horários; aqui agora no 4º lugar.

Na segunda-feira, 8 de setembro, o SBT testou novas mudanças em sua grade de programação. O programa “Casos de Família”, agora exibido às 17h, contou com a participação especial do apresentador Geraldo Luís. Durante o programa, o debate abordou o tema “Ele pode até não bater… mas suas palavras machucam mais que pancada!” O foco da discussão foi como agressões verbais podem causar mais impacto emocional do que as agressões físicas.

O episódio desta segunda-feira teve uma média de quase 3 pontos de audiência, triplicando os números da semana anterior, que marcaram apenas 1,2 ponto. Esse aumento foi suficiente para que o programa atendesse às expectativas da emissora. Na Grande São Paulo, “Casos de Família” conseguiu superar o “Brasil Urgente”, da Band, que caiu para a quarta posição no horário.

Mais cedo, às 18h, o programa “Aqui Agora”, também apresentado por Geraldo Luís, não conseguiu superar o jornalismo da Band. O programa, que conta com os apresentadores Dani Brandi e Marco Pagetti, recebeu uma nova chance após avaliações internas. A direção do SBT acredita que os baixos números de audiência são, em parte, reflexo das novelas “A Caverna Encantada” e “E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?”. Apesar de uma leve melhora na audiência, o programa ainda não atingiu os 3 pontos.

Essas mudanças são parte da estratégia do SBT de realizar ajustes em sua programação para se reposicionar no mercado, especialmente frente à concorrência com a Record e a Band, que têm obtido melhores números em horários estratégicos. A emissora planeja continuar monitorando os índices de audiência ao longo da semana para decidir sobre futuros ajustes na programação.