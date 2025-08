Brasil gera 1,2 milhão de empregos no primeiro semestre

O Brasil criou 1.222.591 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, conforme os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (4). Esse número representa uma queda de 6,8% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados mostram que todos os setores da economia tiveram um saldo positivo de contratações. O setor de Serviços foi o que mais contribuiu, com mais da metade dos novos empregos gerados. Em seguida, a Indústria respondeu por quase 19% das contratações. Outros setores, como a Construção Civil, Agropecuária e Comércio, também tiveram seus desempenhos positivos, com o Comércio registrando 7,5% das novas carteiras assinadas.

Entre os estados, São Paulo liderou na geração de empregos no semestre, seguido por Minas Gerais e Paraná. O mês de junho teve um saldo de 166.621 novas vagas formais. Durante esse mês, todos os cinco principais setores da economia mostraram resultados positivos, com o setor de Serviços destacando-se ao criar mais de 45% das novas vagas.

Na análise por região, 26 das 27 unidades federativas do Brasil apresentaram aumento no número de empregos formais. A única exceção foi o Espírito Santo, que fechou 3.348 postos de trabalho formais.

O salário médio dos trabalhadores que conseguiram novos empregos em junho foi de R$ 2.278. A faixa etária com maior número de contratações foi a de pessoas pardas de 18 a 24 anos, que possuem Ensino Médio completo e recebem entre 1 e 1,5 salário-mínimo.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, apresentou esses resultados em Brasília. Ele também comentou sobre as relações comerciais do Brasil com os Estados Unidos, especialmente sobre o aumento das tarifas impostas pelos norte-americanos aos produtos brasileiros. Marinho destacou que o governo está aberto ao diálogo e que se preparará para possíveis impactos sobre os empregos no país.

Com os números de junho, o Brasil chega a quase 48 milhões e 420 mil postos de trabalho formais.