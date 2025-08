Band vai transmitir Grupo de Acesso I do Carnaval de SP até 2028

A Band e a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo firmaram um contrato que garante a transmissão do Grupo de Acesso I do Carnaval paulistano até 2028. O anúncio foi feito ao vivo no programa “Melhor da Tarde”, com a presença de João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele destacou que a emissora irá se dedicar à cobertura da festa, afirmando: “Usaremos nossos veículos para proporcionar uma cobertura completa. Sempre que nos envolvemos em algum projeto, abraçamos com o coração. Com certeza, vamos crescer juntos”.

Renato Remondini, conhecido como Tomate, presidente da Liga-SP, ressaltou a importância dessa parceria. Para ele, a transmissão pela Band é um grande passo para valorizar o desfile do Grupo de Acesso I, que tem se destacado nos últimos anos. Ele observou que a visibilidade proporcionada pela emissora irá beneficiar as agremiações e as comunidades envolvidas.

O impacto social do Carnaval também foi abordado por Caio Luiz de Carvalho, diretor-geral de Comunicação e Assuntos Corporativos do Grupo Bandeirantes. Ele lembrou que o Carnaval movimenta a economia e gera empregos para mais de 150 mil pessoas ao longo do ano. “Mais do que uma festa grandiosa, o Carnaval é a afirmação de um movimento que melhora a qualidade de vida desses profissionais”, enfatizou.

O desfile do Grupo de Acesso I de São Paulo está agendado para o dia 15 de fevereiro de 2026, no Sambódromo do Anhembi. Na competição, participam oito escolas de samba em busca de uma vaga no Grupo Especial. As escolas que se apresentarão são:

1. Camisa 12

2. Unidos de Vila Maria

3. Acadêmicos do Tucuruvi

4. Mancha Verde

5. Nenê de Vila Matilde

6. Pérola Negra

7. Dom Bosco de Itaquera

8. Independente Tricolor

Além dessa novidade, a Band já havia renovado, em maio, os direitos de transmissão da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, também até 2028. A emissora planeja ainda exibições especiais de Carnaval em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, fortalecendo sua presença como a emissora com o maior Carnaval na televisão aberta do país.