Frio intenso em SP deve diminuir; confira a previsão do tempo

O frio intenso em São Paulo está com os dias contados! Recentemente, a cidade enfrentou temperaturas congelantes, chegando a marcar até zero grau. Mas, em comparação ao ano passado, quando o inverno teve seus momentos ensolarados, parece que esta temporada não trouxe tanta luz.

Por outro lado, já dá para sentir que essa fase fria está prestes a mudar. As previsões indicam que, em breve, as temperaturas vão começar a subir, trazendo um clima mais ameno.

O que vem por aí

De acordo com as últimas informações, o frio rigoroso deve dar tchauzinho até o final de agosto. A chegada da primavera está logo ali, e, com isso, as pessoas já podem esperar dias mais quentes a partir do próximo final de semana. A massa de ar polar que trouxe o frio deve ir embora, dando espaço para uma brisa mais amena.

Os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que agosto será marcado por ondas de calor, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. No mês passado, as temperaturas em São Paulo bateram recordes, com dias frios e uma mínima de 13°C, que pouco aliviou o frio seguinte. Mas, com o calor chegando, a tendência é que os termômetros subam gradualmente.

Ainda estamos enfrentando noites frias, que têm trazido algumas preocupações e exigido que muitos ainda usem roupas quentes, tanto nas ruas quanto em casa. No entanto, à medida que a primavera se aproxima, o inverno ficará só na lembrança.

Agora é a hora de se programar para esses dias mais quentes que estão por vir. Você pode pensar em passeios ao ar livre, viagens curtas ou até mesmo descansar um pouco mais, sem a necessidade de se preocupar tanto com o clima frio. Com as temperaturas subindo, a expectativa é aproveitar um período mais agradável, onde o sol e o calor vão trazer um novo ânimo.