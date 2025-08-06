Terremoto de 5,7 atinge a República Dominicana

Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu a região sudeste da cidade de Boca de Yuma, na República Dominicana, na manhã desta terça-feira, dia 5. O evento sísmico foi registrado às 5h23, no horário local, e teve uma profundidade de aproximadamente 164,8 quilômetros. O epicentro do tremor foi localizado a 40,8 quilômetros a leste de Mano Juan, na Ilha Saona, que fica no Mar do Caribe. Essas informações foram fornecidas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e pelo Centro Nacional de Sismologia da Universidade de Santo Domingo.

O tremor foi sentido em várias áreas de Porto Rico, que está localizada a cerca de 170 quilômetros da capital dominicana, Santo Domingo. Apesar da intensidade do terremoto, as autoridades locais e as agências sísmicas informaram que não há qualquer alerta de tsunami para a região. A Rede Sísmica de Porto Rico utilizou suas redes sociais para reafirmar que não existem avisos ou vigilâncias de tsunami ativos para Porto Rico e para as Ilhas Virgens.

Até o momento, não há registros de danos materiais ou feridos em decorrência do tremor. As autoridades continuam monitorando a situação e pedem que a população siga acompanhando as orientações oficiais.