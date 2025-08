BLAST Bounty Season 2: formato, times, jogos e premiação

A segunda edição da BLAST Bounty começa nesta terça-feira, 4 de agosto de 2025, com a participação de quatro equipes brasileiras. O torneio contará com um total de 32 times que irão competir pelo título e pela premiação de US$ 500 mil, equivalente a aproximadamente R$ 2,7 milhões. As finais do torneio serão realizadas presencialmente e o evento se estenderá até o dia 10 de agosto.

A BLAST Bounty Season 2 tem um formato inovador, onde as equipes são convidadas com base em um critério global chamado VRS. A primeira fase do torneio será disputada no sistema de eliminação simples: se uma equipe perder, estará fora da competição. As partidas desta fase serão realizadas em melhor de três (MD3), e os oito melhores times se classificarão para as finais que ocorrerão em LAN, entre os dias 14 e 17 de agosto.

As finais também seguirão o formato de eliminação simples. As quartas de final e semifinais serão jogadas em MD3, enquanto a grande final será em melhor de cinco (MD5).

Os jogos começam amanhã, a partir das 7h. A tabela de confrontos iniciais é aguardada com expectativa pelos fãs.

Diferente de muitos torneios tradicionais, a premiação da BLAST Bounty não é fixada, pois as equipes podem conquistar “recompensas” ao derrotar adversários que possuem valores específicos em dinheiro. Cada equipe vai receber uma recompensa baseada em sua classificação no evento, sendo que a equipe vencedora garante 50% do prêmio do time derrotado. O restante da recompensa é acumulado e irá aumentar o montante total da equipe vencedora para as próximas partidas.

As recompensas são distribuídas da seguinte maneira:

– Equipes com seed 1 a 4: US$ 60 mil (R$ 329,9 mil) por equipe

– Equipes com seed 5 a 8: US$ 30 mil (R$ 164,9 mil) por equipe

– Equipes com seed 9 a 12: US$ 20 mil (R$ 109,9 mil) por equipe

– Equipes com seed 13 a 16: US$ 15 mil (R$ 82,4 mil) por equipe

– Equipes com seed 16 a 32: sem recompensa

Os detalhes sobre as recompensas para cada time estão disponíveis em materiais específicos para os fãs. A expectativa para as competições é alta, e o público brasileiro aguarda com ansiedade o desempenho dos times nacionais nesta edição do torneio.