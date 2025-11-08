Black Friday: 5 notebooks gamer com RTX que valem a pena

Com a Black Friday chegando, alguns modelos de notebooks gamer estão se destacando e merecem a sua atenção. Estamos falando de marcas como Dell G15, Acer Nitro 5, Lenovo Legion 5, ASUS TUF Gaming e máquinas da Avell. Esses notebooks vêm equipados com placas GeForce RTX, telas com alta taxa de atualização e configurações que garantem uma jogabilidade fluida e visual de qualidade, desde jogos em Full HD até aqueles que utilizam Ray Tracing e tecnologias de inteligência artificial.

Esse período é um verdadeiro prato cheio para quem quer aproveitar boas ofertas. A Black Friday frequentemente traz os maiores descontos do ano, especialmente no que diz respeito a hardware. Os notebooks gamer, em geral, costumam ter preços mais altos durante o ano, mas quando entram em promoção, é possível encontrar aqueles que se encaixam melhor no seu orçamento.

Uma coisa interessante para quem está de olho nas compras é que, frequentemente, modelos de gerações anteriores ainda são muito potentes e acabam sendo vendidos a preços mais acessíveis quando novas versões chegam ao mercado. Isso pode ser uma ótima oportunidade para quem não precisa do modelo mais recente, mas quer um bom desempenho nos jogos.

Ray Tracing e DLSS: O que as GPUs RTX entregam na prática

As GPUs GeForce RTX trazem tecnologias que fazem toda a diferença. Uma delas é o Ray Tracing, que simula como a luz se comporta no mundo real, melhorando muito sombras, reflexos e a iluminação nos jogos. Isso resulta em visuais mais realistas e envolventes.

Para equilibrar esse processamento pesado, aparece o DLSS (Deep Learning Super Sampling), que ajuda a manter a qualidade da imagem enquanto reduz a carga no sistema. Com isso, você consegue desfrutar de taxas de quadros mais altas, sem abrir mão da nitidez, algo fundamental para a experiência de jogo.

Essas tecnologias são um excelente argumento para quem está pensando em investir no longo prazo.

Dell G15: O favorito da categoria

O Dell G15 é um verdadeiro campeão de vendas no Brasil quando falamos de notebooks gamer com RTX, principalmente nas faixas mais acessíveis. Ele costuma vir com opções de RTX 3050, 4050 ou 4060 e processadores de última geração. O que o torna tão popular é o equilíbrio entre preço, desempenho e disponibilidade nas lojas.

Uma das suas grandes qualidades é o sistema de refrigeração, pensado para manter a máquina funcionando em temperaturas adequadas mesmo durante longas sessões de jogo. Para quem busca um notebook que oferece bom desempenho sem complicações, o G15 é sempre uma escolha que vale a pena considerar.

Acer Nitro 5: Custo-benefício em alta

Concorrendo de perto com o Dell G15, o Acer Nitro 5 é outra ótima opção para quem busca um bom custo-benefício. Com versões que também variam entre RTX 3050 e 4050, este modelo se destaca por suas promoções tradicionais durante a Black Friday.

Visualmente, o Nitro 5 tem um design marcante, com teclados retroiluminados que chamam a atenção de quem gosta de um visual mais “gamer”. Ao escolher o Nitro 5, preste atenção nas especificações, como GPU, CPU, RAM e SSD, já que ele vem em várias configurações.

Lenovo Legion 5: Versátil para jogos e trabalho

Outra boa opção é o Lenovo Legion 5, que vem conquistando tanto gamers quanto profissionais que precisam de um notebook para tarefas do dia a dia. Equipado com RTX 3060 ou placas superiores, o Legion 5 é ideal para quem quer um desempenho sólido sem ser muito chamativo.

O sistema de refrigeração é um dos pontos fortes desse modelo, garantindo que ele funcione bem em diferentes situações, seja jogando ou trabalhando. E na Black Friday, vale a pena ficar de olho nas versões com mais RAM e SSD.

ASUS TUF Gaming: Durabilidade em primeiro lugar

Para quem prioriza resistência, a linha ASUS TUF Gaming é uma escolha inteligente. Com um design robusto, que atende a padrões de durabilidade, esses notebooks são projetados para suportar o desgaste do dia a dia sem comprometer a performance.

Com opções de RTX 3050 e 4050, eles são excelentes para quem viaja ou participa de eventos. Na Black Friday, essas máquinas costumam ter descontos significativos, então é uma boa hora para considerar uma aquisição.

Avell: Personalização e suporte nacional

A Avell é uma marca que merece destaque por oferecer notebooks de alto desempenho e a possibilidade de personalização. Durante a Black Friday, é comum ver ofertas especiais nas configurações com RTX 3060 e 4060.

Um dos pontos fortes ao escolher a Avell é o suporte nacional, que pode ser uma tranquilidade a mais na hora de investir em um produto mais caro. Ao analisar essas máquinas, é importante cuidar da capacidade de RAM, tipo de armazenamento e qualidade da tela para garantir a melhor relação custo-benefício.

Monitorar preços e evitar armadilhas

Na Black Friday, é fundamental estar atento às promoções que podem parecer boas, mas na verdade não são. Isso é especialmente importante em categorias de preço mais alto, onde pequenas diferenças podem representar uma economia significativa.

Por isso, é essencial monitorar os preços antes da data e usar ferramentas que ajudam a visualizar a variação deles. Além disso, sempre fique de olho nas políticas de devolução e garantias, considerando que os notebooks gamer são bens valiosos.

Planejar seu orçamento e ter claro quais são os modelos que mais chamam sua atenção ajuda a diminuir as chances de uma compra por impulso. Se preparar adequadamente pode transformar a Black Friday em uma excelente oportunidade para conseguir um notebook gamer com RTX por um preço justo.