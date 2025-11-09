Viviane Araújo é convidada para novela de Aguinaldo Silva

Viviane Araújo pode voltar a atuar ao lado de seu ex-marido, Belo, na novela das nove “Três Graças”, escrita por Aguinaldo Silva. Dezoito anos após o término de seu relacionamento, a atriz recebeu um convite oficial da Globo para integrar o elenco de forma estratégica, buscando aumentar a presença e o impacto do personagem de Belo na trama.

Internamente, esse convite é visto como um “movimento especial” da emissora. A ideia é aproveitar a popularidade atual de Belo, que tem recebido elogios pela sua atuação, para criar um momento dramático relevante na história. A presença de Viviane é considerada uma grande aposta, tanto em termos narrativos quanto para atrair a atenção do público.

Se ela aceitar o convite, será um reencontro marcante para os dois, que não contracenam juntos desde o término do relacionamento em 2007. É esperado que isso gere uma grande repercussão nas redes sociais e entre os espectadores.

Viviane tem uma relação de gratidão e confiança com Aguinaldo Silva, que a lançou como atriz destaque na Globo, escalando-a para a novela “Império” em 2014. Desde então, ela trabalhou com ele em outras produções como “O Sétimo Guardião” em 2018 e “Volta por Cima” em 2024. Essa relação positiva pode favorecer a negociação, uma vez que o autor vê a participação dela como um “acerto de contas artístico”.

Em 2024, Viviane já havia sido convidada a participar do documentário “Belo: Perto Demais da Luz”, disponível no Globoplay, mas decidiu recusar a proposta, evitando revisitar o passado turbulento com o cantor. O reencontro na novela, portanto, teria um significado mais artístico do que pessoal.

A direção de “Três Graças” está avaliando o momento ideal para introduzir a nova personagem, caso Viviane aceite o papel. Se ela optar por não participar, a emissora deverá procurar outra atriz para contracenar com Belo, garantindo a continuidade da narrativa planejada para seu personagem.

A novela “Três Graças” estreou em 20 de outubro e, até agora, tem registrado uma média de 22,1 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse desempenho é similar ao da novela anterior “Dona de Mim”, mas ainda é considerado abaixo do esperado para o horário nobre. Cada ponto representa cerca de 77.488 domicílios na região metropolitana paulista.