Notícias

Bill Gates e 13 anos de batalha legal para dirigir Porsche 959

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Bill Gates, Porsche
Imagem: Reprodução

Bill Gates, cofundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, sempre teve acesso a qualquer carro que desejasse. Mas a história do seu Porsche 959 mostra que até as pessoas mais poderosas podem enfrentar desafios burocráticos. O esportivo ficou retido por 13 anos nos Estados Unidos devido a questões legais de segurança e emissões.

Gates comprou o Porsche no final da década de 1980, mas logo que chegou ao país, o carro foi apreendido na alfândega. O motivo? O modelo não atendia às exigências da NHTSA, a agência responsável por regular veículos nos EUA. Na época, o Porsche 959 era uma maravilha tecnológica, com tração integral e um motor 2.8 biturbo de 450 cavalos, mas a Porsche não forneceu exemplares para testes necessários, impossibilitando a homologação.

Enquanto isso, o carro ficou parado, levando Gates a gastar cerca de US$ 130 mil em taxas de armazenamento, algo bem mais que a metade do custo original do veículo, que era US$ 225 mil. Durante esse tempo, além do Porsche de Gates, o exemplar do seu sócio, Paul Allen, também ficou retido.

A situação não agradou a eles nem a outros colecionadores famosos, como Jerry Seinfeld e Bruce Canepa, levando a um movimento em Washington. Eles queriam uma mudança nas leis que regiam a importação de veículos.

Em 1999, a campanha deles surtiu efeito: o então presidente Bill Clinton sancionou a lei “Show or Display”. Essa nova regra permitiu que veículos com importância histórica ou tecnológica pudessem ser importados, com a limitação de que não poderiam rodar mais de 2.500 milhas por ano (cerca de 4.000 km).

Com a mudança na legislação, em 2001 Gates finalmente pôde liberar seu Porsche 959. Hoje, esse carro é muito mais do que uma relíquia da década de 80; ele se tornou um símbolo e pode ser encontrado em leilões por preços que ultrapassam US$ 1,5 milhão.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

O

Cidade do sertão que criou sua lei e desafiou a República

4 horas atrás
Uma jornada científica ao centro da Terra revela o núcleo em chamas, o magma em movimento, o calor extremo e a profundidade que sustenta a vida.

Viagem ao centro da Terra: 6.370 km de rocha e magma

5 horas atrás
Uber expande o Uber Envios para utilitários, vans e caminhões leves de até 1.500 kg, permitindo entrega de eletrodomésticos e móveis nas regiões de SP, Campinas e Ribeirão Preto.

Uber amplia serviços com carretos de eletrodomésticos

6 horas atrás
O avião mais avançado do mundo, o X-59 da NASA, promete romper a barreira do som e provar que o voo supersônico pode ser silencioso.

Avião X-59 da NASA pode romper barreira do som silenciosamente

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo