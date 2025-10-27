SBT apresenta contraproposta e mantém comandante Hamilton
Após mais de 30 anos de trabalho no SBT, Comandante Hamilton decidiu permanecer na emissora. O piloto, que tem 69 anos, havia anunciando sua saída na última sexta-feira (24), com a intenção de se dedicar a projetos pessoais e expandir seu canal no YouTube. No entanto, a emissora fez uma contraproposta que o levou a repensar sua decisão. Ele agora irá desenvolver um programa com foco em ações sociais, área que considera fundamental em sua trajetória.
Em uma entrevista, Hamilton ressaltou que a iniciativa não tem motivações políticas ou financeiras. “O SBT conversou comigo e estamos ajustando para que eu possa realizar meu objetivo, que é ajudar as crianças e a comunidade onde cresci,” afirmou. O comandante, que vem de uma origem humilde, expressou o desejo de retribuir o apoio que recebeu ao longo da carreira. “Sinto que muitas pessoas estão abandonadas pelo poder público,” completou.
Na segunda-feira (27), ele fez sua aparição habitual no programa “Primeiro Impacto”, surpreendendo tanto colegas quanto telespectadores. Durante a conversa, Hamilton confirmou que seguirá no SBT e que as negociações sobre o novo programa ainda estão em andamento. A emissora está trabalhando para reorganizar sua agenda, permitindo que ele continue com suas transmissões ao vivo no YouTube.
Reconhecido como um dos pioneiros na cobertura jornalística aérea no Brasil, José Hamilton Alves da Rocha conquistou espaço na televisão em 1993, quando foi convidado por Gugu Liberato para integrar o “Domingo Legal”. Desde então, colaborou com figuras importantes do jornalismo, como Sonia Abrão, Marcelo Rezende e José Luiz Datena.
O SBT também emitiu uma nota oficial confirmando a permanência do Comandante Hamilton. A emissora afirmou que, caso ele não possa estar presente nas gravações, outro membro de sua equipe o substituirá. O formato do novo projeto social ainda está sendo desenvolvido, mas a expectativa é de que ele traga benefícios à comunidade.