Bilionários e artistas investem em apartamentos em Balneário Camboriú

João Curry, um youtuber conhecido, decidiu explorar alguns dos lugares mais exclusivos de Balneário Camboriú para descobrir o que torna essa cidade catarinense tão atraente para empresários e milionários. Durante seu tour, ele visitou imóveis que variam de R$ 1 milhão a R$ 25 milhões, revelando as características de cada faixa de preço e o perfil dos compradores que buscam status, conforto e potencial de valorização.

Do apartamento de R$ 1 milhão ao de R$ 3 milhões

O primeiro imóvel que Curry visitou foi um apartamento de R$ 1 milhão, ideal para aluguel por temporada. Com 70 m², ele conta com uma sala que dá vista para a área de lazer, dois quartos (um deles com jacuzzi) e um banheiro separado. Curry considerou o preço alto pelo que o apartamento oferece, mas também ressaltou que ele representa o custo mínimo para quem quer viver na cidade mais verticalizada do Brasil.

Em seguida, ele mostrou um apartamento de R$ 3 milhões, que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da Barra Norte e móveis planejados. A suíte principal é bem espaçosa, equipada com cortinas automatizadas e uma TV embutida. Segundo Curry, esse imóvel pode ser adquirido ou alugado pelo Airbnb, destacando que ele equilibra conforto e sofisticação, algo comum nos apartamentos intermediários da região.

Yachthouse: luxo e altura no endereço de Neymar

O próximo destino foi o Yachthouse by Pininfarina, um dos edifícios mais icônicos do país e um verdadeiro símbolo de Balneário Camboriú. Com impressionantes 290 metros de altura, as torres oferecem apartamentos que vão de R$ 8 milhões a R$ 15 milhões, além da famosa cobertura de Neymar, avaliada em mais de R$ 30 milhões.

O corretor Guilherme Pilger acompanhou Curry e destacou o alto padrão de acabamento e a exclusividade do prédio. Ele mencionou que, em um imóvel desse porte, o comprador não busca apenas um lar, mas um investimento: “O cliente sabe que o valor vai dobrar em alguns anos”. O aluguel de um apartamento no Yachthouse pode chegar a R$ 50 mil por mês. A área de lazer, com 10 mil m² de frente para o mar, não foi registrada em vídeo por questões de privacidade.

Entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões: exclusividade e vista aberta

O tour prosseguiu para o Edifício Vitória, onde um apartamento está avaliado entre R$ 12 milhões e R$ 15 milhões. Ele possui duas entradas — social e de serviço — e amplas salas com sacada de vidro. A suíte principal tem uma vista direta para o mar, com uma banheira posicionada para aproveitar a paisagem. O proprietário mencionou que só aceitaria propostas a partir de R$ 15 milhões, sendo esse apartamento o único em locação anual, um achado raro nesse mercado de luxo.

Por que Balneário Camboriú virou o refúgio dos milionários

Guilherme Pilger explicou que o sucesso de Balneário Camboriú se deve a uma combinação de fatores: qualidade de vida, clima agradável, gastronomia, segurança e imóveis diferenciados. Ele descreveu a cidade como “uma bolha dentro do Brasil”, que se compara a destinos de primeiro mundo.

A cidade também tem uma alta densidade de corretores por metro quadrado, com muitos deles faturando entre R$ 40 mil a R$ 50 mil por mês. Para Pilger, construir relacionamentos é fundamental: “No setor de luxo, o networking é mais importante que o marketing. Aproximadamente 70% das vendas de imóveis acima de R$ 20 milhões dependem dessas conexões”.

O One Tower e os imóveis de R$ 12 milhões

No One Tower, que era o prédio mais alto da América Latina até 2024, Curry observou um apartamento decorado de 194 m², avaliado entre R$ 12 milhões e R$ 13 milhões. Mesmo atuando como showroom, ele é vendido com móveis novos e acabamento de alto padrão. O corretor destacou que esses imóveis valorizam experiências de lazer, com piscinas, jacuzzis e áreas gourmet, sendo o status do edifício uma prioridade para os compradores.

O salto para R$ 20 milhões

Curry também conheceu um apartamento de 300 m², com vista para o mar, avaliando entre R$ 19 e R$ 20 milhões. Com quatro suítes e itens como banheira de hidromassagem, o local é focado no conforto e na exclusividade. Um detalhe interessante é que o imóvel tem um elevador exclusivo para entregas de iFood, além de dependências de serviço e vagas amplas. As comissões para venda podem chegar a 6%, gerando retornos significativos para os corretores.

Cobertura de R$ 25 milhões: o ápice do luxo

O clímax do tour foi uma cobertura quadriplex de R$ 25 milhões, com impressionantes sete suítes e nove banheiros. Com 600 m², o imóvel inclui um elevador interno, escritório e uma das vistas mais deslumbrantes da orla. O aluguel mensal pode ser estimado em R$ 40 mil. A comissão de venda sobre essa cobertura pode ultrapassar R$ 1 milhão.

Entre status e qualidade de vida

Ao encerrar a visita, Curry perguntou a Pilger o que significa realmente investir em imóveis desse porte. O corretor respondeu que, embora dinheiro ajude, a verdadeira qualidade de vida vem de acordar de frente para o mar. Para ele, não se trata apenas de status, mas de uma experiência de vida única.

Balneário Camboriú se destaca como um refúgio de segurança e exclusividade, onde é possível sentir leveza e conforto nas ruas, algo que atrai milionários em busca de um lar que ofereça não só valorização, mas uma verdadeira sensação de conquista. Ao final, Curry confessou que, mesmo com muito dinheiro, talvez não comprasse um desses imóveis, mas se divertiu ao pensar em morar “debaixo do Neymar”.