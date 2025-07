Bilhete de loteria de R$ 400 milhões rasgado a um passo do prêmio

Em 2018, um engano quase custou muito para um casal aposentado do Reino Unido. Fred, de 73 anos, e sua esposa Lesley Higgans, de 63, estavam a um passo de perder o prêmio máximo da Euromilhões, que valia cerca de R$ 400 milhões, tudo por conta de um bilhete rasgado acidentalmente.

Tudo começou numa visita a uma loja de loteria local. Fred entregou seu bilhete ao atendente, que, após passar na máquina, informou que eles não tinham ganhado. Sem pensar duas vezes, o funcionário rasgou o bilhete ao meio e o descartou, como era o procedimento para bilhetes não premiados. Mas aí houve uma reviravolta: um recibo foi impresso alertando que o bilhete deveria ser retido, e o atendente, percebendo o erro, foi rápido em resgatar o bilhete do lixo.

Apesar de estar rasgado, os números ainda eram legíveis. Isso permitiu que Fred comprovasse que, sim, seu bilhete era o ganhador desse prêmio monumental. Que alívio!

Com a sorte ao lado, Fred e Lesley viraram £ 52.975.367 mais ricos. O casal, junto há mais de 40 anos, sempre sonhou em viver fora do Reino Unido. Fred comentou que adoram Malta, onde vive uma sobrinha, mas com aquele dinheiro, os planos ficaram ainda mais grandiosos, incluindo possibilidades na França e em Barbados.

Enquanto decidiam os novos rumos, o casal já adquiriu uma mansão vitoriana maravilhosa por £ 8 milhões, com seis quartos, três chalés e até um lago para pescar trutas. Mesmo com toda essa riqueza, Fred mantém o pé no chão. Ao comprar um BMW Série 6, ele ainda conseguiu negociar um desconto, lembrando a todos que velhos hábitos são difíceis de deixar para trás.

Além de morar melhor, o casal investiu £ 5 milhões em propriedades agrícolas, voltadas para o cultivo de batatas e outras culturas.

Em 2021, Fred e Lesley fundaram uma empresa chamada Red Squirrel Farming Ltd. Também se envolveram em ações beneficentes, doando caixas de pássaros para uma reserva de vida selvagem e criando uma instituição de caridade em sua região.

Mas não pense que a fortuna trouxe apenas coisas boas. Fred compartilhou que, com a vitória, vem uma certa desconfiança. Ele pondera que agora é necessário ter cuidado com as intenções das pessoas ao redor.

Esse casal quase viu seu sonho fugir por conta de um erro simples, mas o importante é que, por sorte, conseguiram recuperar o bilhete e hoje vivem uma nova fase. E, falando em sorte, eles não estão sozinhos. Recentemente, mais pessoas ganharam prêmios milionários, embora os de Fred e Lesley estejam entre os maiores da história.

O maior prêmio já registrado foi de impressionantes US$ 1,586 bilhão no Powerball dos EUA em 2016, com outros prêmios notáveis também ocorrendo nos anos seguintes.

A história de Fred e Lesley mostra como um pequeno deslize pode quase mudar o rumo de vidas, mas que, no final das contas, com um pouco de sorte e cautela, tudo pode se transformar. E assim, eles navegam por essa nova e empolgante jornada, do jeito deles.