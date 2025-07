Samsung lança celular de R$ 800 que já é bastante procurado no Brasil

O Galaxy A06 5G, o mais novo lançamento da Samsung, chegou ao Brasil em abril, com preços a partir de R$ 800. Uma das grandes vantagens desse celular é o suporte para atualizações até 2029. Isso significa que ele vai receber novos recursos e melhorias por um bom tempo, mantendo o aparelho sempre atualizado.

Esse modelo se destaca por ter conectividade 5G, algo que é raro nessa faixa de preço. A Samsung promete que ele vai acompanhar as atualizações até o Android 19, o que é bastante interessante para quem busca um celular que tenha um bom tempo de vida útil.

Design minimalista com recursos avançados

O Galaxy A06 5G atrai quem valoriza um visual elegante e resistente. Com uma tela de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 90 Hz, a experiência de uso é bem fluida. Under the hood, ele conta com um processador MediaTek Dimensity 6300 e 4 GB de RAM, o que dá conta do recado nas atividades do dia a dia, desde redes sociais até vídeos.

Um dos pontos que chamam a atenção é a certificação IP54, que garante resistência a respingos e poeira. Assim, você pode usar o celular sem medo de danos em dias mais molhados ou com sujeira ao redor. A bateria de 5.000 mAh é outro destaque, pois oferece autonomia para um dia todo, além de contar com recursos de carregamento rápido que ajudam a não ficar na mão.

Desempenho de câmera

Quando se fala em câmeras, o Galaxy A06 5G não deixa a desejar. A traseira tem uma câmera de 50 MP e um sensor de profundidade de 2 MP, que conseguem capturar imagens bem nítidas, especialmente em boas condições de luz. Para quem adora tirar selfies, a câmera frontal de 8 MP garante qualidade suficiente para fotos e videochamadas no dia a dia.

Custo-benefício

O custo inicial do Galaxy A06 5G é bem competitivo e pode ser ainda menor em promoções, começando em R$ 800. Juntar a conectividade 5G e as atualizações até o Android 19 faz dele uma boa opção, equilibrando modernidade com um preço acessível.

Com 128 GB de armazenamento, que pode ser expandido com cartão microSD, ele atende a diversas necessidades, seja para quem precisa de espaço para trabalho ou apenas quer curtir um conteúdo de entretenimento.

Nesse sentido, o Galaxy A06 5G se posiciona como uma ótima escolha entre os celulares de entrada, trazendo avanços significativos em tecnologia e durabilidade, tudo isso sem pesar no bolso.