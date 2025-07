Beşiktaş estreia em preparação para a nova temporada

O Beşiktaş está em plena preparação para a nova temporada com uma série de treinos na Áustria. A equipe tem se dedicado a exercícios físicos em ambientes diversificados, incluindo sala de musculação e piscina.

De acordo com o clube, a sessão de treino, que foi fechada para a imprensa, durou cerca de 30 minutos. Sob a supervisão do técnico Ole Gunnar Solskjaer, o treinamento começou com atividades de renovação e alongamento, divididas em duas equipes.

Após os exercícios de força e coordenação, os jogadores finalizaram a prática com atividades na piscina, focando em eficiência e recuperação.

O Beşiktaş continuará com seus treinos na Áustria, realizando uma nova sessão amanhã, às 11h00, também fechada ao público e à imprensa.

Além dos treinos, o time já se prepara para sua primeira partida amistosa da temporada. O desafio será contra o St. Pölten, um dos clubes locais da Áustria, e está agendado para amanhã às 20h00. Essa será uma oportunidade importante para o time testar suas estratégias e a condição física dos jogadores antes do início das competições oficiais.