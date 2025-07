Brasil e China assinam acordo bilionário para grande obra

Estudando a criação de uma ferrovia que ligará o Atlântico ao Pacífico, Brasil e China assinaram um memorando. Essa linha vai da Bahia até o porto de Chancay, no Peru, e é uma tentativa de facilitar o escoamento de commodities e produtos industrializados para a Ásia. Os objetivos de reduzir custos e ganhar tempo foram fundamentais para essa parceria.

O acordo envolve a Infra S.A. e o Instituto de Planejamento Econômico da China Railway, que agora iniciará um estudo técnico que deve levar cinco anos.

Transformação logística

Essa ferrovia tem o potencial de transformar a logística no Brasil, integrando-se com modais já existentes. Além disso, análises ambientais, viabilidade econômica e sustentabilidade farão parte do processo. O trajeto passará por estados como Goiás, Rondônia, Mato Grosso e Acre, trazendo uma modernização necessária para a infraestrutura portuária do Brasil. Essa megaobra, sustentada por capital chinês, é vista como estratégica e benéfica para todos os envolvidos.

Embora o Brasil ainda não tenha aderido à Nova Rota da Seda, essa iniciativa vai de encontro a novas rotas comerciais na América Latina. Caso o projeto se concretize, pode mudar a dinâmica logística do continente, oferecendo uma alternativa ao Canal do Panamá. Com isso, a ferrovia tem tudo para impulsionar o desenvolvimento regional, especialmente no Centro-Oeste.

A expectativa é otimista em relação à geração de empregos e ao alívio dos portos sobrecarregados do Sudeste. As obras devem começar em 2032, com operação total prevista até 2040. O foco na sustentabilidade é um ponto importante, pois a obra poderá ter impacto em áreas sensíveis, como o Cerrado e a Amazônia. Se tudo correr conforme o cronograma, novos investimentos deverão surgir.

Além disso, a integração com trechos da Ferrovia Norte-Sul e Ferrogrão ampliará o alcance logístico do Brasil. A intermodalidade, um dos pilares desse projeto, visa aumentar a eficiência e reduzir os impactos ambientais. Essa parceria entre Brasil e China está fortalecendo uma diplomacia focada no desenvolvimento de infraestrutura, e acordos formais estão sendo estabelecidos.

Com tudo isso, a megaobra pode reposicionar o Brasil no cenário intercontinental, mas ainda depende da conclusão dos estudos técnicos. As negociações com o Peru também serão fundamentais para o alinhamento do projeto.