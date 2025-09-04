Benefício da sala VIP do Mastercard passa a ter gasto mínimo

A partir de 1º de setembro, quem planeja visitar as salas VIP do Mastercard em Guarulhos vai enfrentar uma nova regra. O acesso que antes era gratuito agora vai exigir um gasto mínimo de R$ 15 mil nas três faturas anteriores. Essa mudança impacta especialmente viajantes frequentes e clientes que costumam usar os lounges de forma regular.

Para manter a gratuidade, é preciso ser portador de um Mastercard Black, seja titular ou adicional, e comprovar esse valor em despesas. Se a pessoa não conseguir atingir esse montante, a entrada só será permitida mediante pagamento, dependendo da política do local e do banco emissor.

O que muda no acesso em Guarulhos

Antes, a entrada nos lounges VIP era bem simples: bastava mostrar o cartão de crédito e o bilhete do embarque para ter acesso. Agora, a situação muda um pouco. Com a nova regra, apenas ter o cartão não é mais suficiente. O acesso depende do uso recente do cartão, e as condições podem variar de acordo com cada banco.

Regra de R$ 15 mil vira parâmetro entre emissores

Diversos bancos, como Bradesco, C6 Bank e BTG Pactual, já confirmaram que vão adotar esses R$ 15 mil como critério para acesso gratuito. Isso significa que, na prática, você precisa ter uma média de R$ 5 mil por fatura a cada trimestre. É sempre bom consultar os canais oficiais do banco para entender como os gastos são contabilizados, se cartões adicionais contam e outras regras que possam se aplicar.

Exceção temporária do C6 Bank até 2026

O C6 Bank decidiu dar um período de transição aos seus clientes. Para os portadores dos cartões C6 Black, Carbon e Graphene, a exigência de R$ 15 mil só começará a valer a partir de fevereiro de 2026. Até lá, o acesso aos lounges da Mastercard no Terminal 3 segue gratuito, sem necessidade de comprovar gastos mínimos.

The Club by Mastercard mantém política própria

Uma coisa a se notar é que essa nova regra não se aplica ao The Club by Mastercard, que também fica no Terminal 3. Esse espaço continua com as regras próprias e permanece gratuito para portadores do Itaú The One e de outros cartões Mastercard Black que recebam convite de seus respectivos bancos.

Como funciona a checagem do gasto mínimo

A checagem do gasto mínimo leva em conta as despesas realizadas nas três faturas que precedem a visita. Normalmente, essa validação acontece na hora do acesso, e cada banco pode ter suas próprias regras para tratar situações como compras parceladas, estornos ou uso de pontos.

Se o cliente não atingir o valor exigido

Se não bater os R$ 15 mil, o cliente ainda pode ter acesso ao lounge, mas mediante pagamento. É sempre bom verificar as condições do dia, já que valores e políticas para acompanhantes podem variar de acordo com o banco.

O que permanece igual e o que pode variar

As salas VIP continuam localizadas no Terminal 3, e a apresentação do cartão de embarque ainda é obrigatória para entrar. Contudo, detalhes sobre o número de acessos gratuitos por ano e regras para cartões adicionais podem ser diferentes entre os bancos.

Impacto para quem viaja com frequência

Essa mudança pode ser um desafio, especialmente para aqueles que estavam acostumados a ter acesso ilimitado só pelo fato de terem um Mastercard Black. Agora, os que viajam a trabalho precisarão planejar melhor os gastos nos meses anteriores ao embarque. Para os viajantes ocasionais, comparar a despesa de um acesso avulso com outras opções pode ser mais interessante.

Recomendações ao passageiro antes do embarque

É sempre bom dar uma olhadinha no extrato do cartão antes de embarcar, para garantir que o piso de R$ 15 mil foi atingido. Seria útil checar se os cartões adicionais contam para essa meta e quais são as regras para acompanhantes. Se não alcançar a elegibilidade, vale a pena conferir o custo do acesso pago antes de ir, para evitar surpresas na hora de entrar. Para quem tem convite para o The Club by Mastercard, as regras continuam as mesmas e não dependem do gasto trimestral.