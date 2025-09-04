Notícias

custo de vida acessível, segurança e clima ensolarado

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
bom custo de vida, segurança e clima ensolarado
bom custo de vida, segurança e clima ensolarado

Panamá foi apontado como o melhor destino para aposentadoria em 2025, superando até mesmo opções populares como Costa Rica e Portugal. Isso vem do Índice Global de Aposentadoria, elaborado pela International Living, que avalia diversos fatores, como custo de vida, clima e segurança em diferentes países.

A pesquisa inclui relatos de aposentados que já moram no Panamá e escolheram trocar suas vidas em outros lugares por uma experiência mais agradável. Muitas vezes, isso envolve até mesmo entrevistas e pesquisa de campo para entender melhor as condições de vida.

O destino preferido

Uma das primeiras coisas que impressiona no Panamá é seu clima agradável. O país está a poucas horas de Miami, o que o torna acessível e atraente para muitas pessoas. E para os aposentados, incluindo estrangeiros, o processo de aposentadoria é bastante facilitado.

O sistema de imigração do Panamá é bastante acolhedor, o que é um ponto positivo a mais para quem deseja se estabelecer lá. Jess Ramesch, uma colaboradora da International Living, menciona que viver no Panamá é comparável à experiência na Califórnia, especialmente pela maneira simplificada com que as burocracias são tratadas. Além disso, o custo de vida é considerado baixo.

A saúde também é um aspecto que gera bastante confiança. O sistema hospitalar do país é moderno e eficiente. Consultas e tratamentos costumam ter preços acessíveis, o que garante uma boa qualidade de vida. No setor imobiliário, as opções são atraentes, especialmente pela variedade de casas disponíveis perto da costa, a preços que cabem no bolso.

Falando em segurança, isso se mostra como outra vantagem. Desastres naturais são raros no Panamá, proporcionando um ambiente tranquilo para viver.

O ranking que determinou esses lugares para se aposentar em 2025 ficou assim: Panamá em primeiro lugar, seguido de Portugal, Costa Rica, México e França. A Espanha foi classificada em sexto, com a Malásia em sétimo, Grécia em oitavo, Itália em nono e Tailândia em décimo.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 19 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Acesso grátis às salas VIP do Mastercard em Guarulhos agora exige gasto mínimo de R$ 15 mil em três faturas do cartão.

Benefício da sala VIP do Mastercard passa a ter gasto mínimo

20 minutos atrás
os nove países com bombas nucleares prontas para a Terceira Guerra Mundial

Nove países possuem armas nucleares para um possível conflito global

49 minutos atrás
Autoridades retiraram shampoo popular dos supermercados de país devido à contaminação por bactérias

Shampoo popular é retirado de supermercados por contaminação bacteriana

1 hora atrás
Marcador de combustível, Combustível, Tanque vazio

O que significa o marcador de combustível no “E”? Entenda.

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo