Bar brasileiro em São Paulo entre os melhores do mundo

Uma lista do The World’s 50 Best Bars foi divulgada no ano passado, destacando os melhores locais para desfrutar uma boa bebida. Entre elas, está o Tan Tan, que fica em São Paulo e, com certeza, faz nosso coração bater mais forte.

Todo ano, a seleção é feita e apresentada em um evento em Madrid, na Espanha. Neste contexto, o Tan Tan brilhou, conquistando uma posição ainda melhor em 2024.

Brasil se destaca

O bar Tan Tan ficou em 31º lugar na lista do ano passado, subindo em comparação com outras colocações, onde apareceu em 56º. O proprietário, Thiago Bañares, abriu o espaço há nove anos com a proposta de ser um lugar incrível para quem busca relaxar. O conceito “Back to basics” traz uma experiência diferenciada, com várias bebidas sendo degustadas em cinco lugares distintos.

Em uma declaração, Bañares comentou: “Essa posição nos traz muita responsabilidade, pois representa o reconhecimento do nosso conceito e nos torna representantes do nosso país.” É bacana ver como o bar carrega essa missão.

Além do Tan Tan, outros locais também fazem sucesso na lista. O Handshake Speakeasy, por exemplo, está na Cidade do México e é conhecido por sua localização um tanto quanto difícil de encontrar, mas o atendimento sempre conquista os clientes.

Outro destaque é o Bar Leone, que traz um pedacinho da Itália para suas bebidas e já foi premiado. O ambiente é cheio de charme, com camisetas de times de futebol decorando o espaço. Logo após, o Sips, em Barcelona, também se destacou em 2023.

Outros bares notáveis incluem o Tayēr + Elementary em Londres, o Jigger & Pony em Singapura e o Line na Grécia. A lista ainda conta com o Alquímico, na Colômbia, e o Paradiso, na Espanha. Vale mencionar que o Lady Bee, em Lima, foi classificado em 16º lugar, enquanto o La Sala de Laura, de Bogotá, ficou em 44º.

Os bares são ótimos para relaxar após o trabalho ou aproveitar o final de semana. Com uma variedade incrível de bebidas e opções gastronômicas, esses locais proporcionam ambientes agradáveis para desfrutar ao lado de amigos e familiares.