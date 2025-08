Abel gera milagres em Ibope com Dona de Mim antes de falecer

Na noite de quinta-feira, 31 de agosto, a novela “Dona de Mim” apresentou um momento decisivo com a morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos. Esse acontecimento, resultado de um grave acidente causado pela sabotagem nos freios do carro de Abel pelo seu irmão Jacques (Marcello Novaes), deixou os telespectadores intrigados e prontos para acompanhar os desdobramentos da trama.

A audiência na Grande São Paulo foi significativa. A novela alcançou 23,1 pontos de média, quase igualando sua melhor marca, que foi de 23,2 pontos em 26 de maio. Essa foi a melhor performance da novela em uma quinta-feira desde a exibição da última semana da novela “Vai na Fé”, também escrita pela autora Rosane Svartman.

“Dona de Mim” havia começado com forte audiência, superando até mesmo a novela “Vale Tudo”. No entanto, nos últimos tempos, a trama começou a perder espectadores. A morte de Abel é vista como uma oportunidade para revitalizar a história e, consequentemente, melhorar os números de audiência.

Além disso, outros programas das emissoras Globo, Record, SBT e Band também foram avaliados na mesma noite. Na Globo, os destaques foram “Jornal Nacional” com 24,3 pontos e “Vale Tudo” com 24,0.

No total, a audiência da televisão brasileira aos domingos está se tornando um elemento cada vez mais importante para as emissoras, e os produtores e autores estão atentos aos momentos que podem reverter a tendência de queda. Esse ajuste nas histórias é uma estratégia comum para capturar novamente o interesse do público.

Dessa forma, “Dona de Mim” pode ter encontrado o caminho para um novo impulso na audiência a partir de acontecimentos marcantes, como a morte de um personagem central. É um momento crucial para a novela, que poderá moldar seu futuro próximo nas telinhas.