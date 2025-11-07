Bairro rico e exclusivo do país não tem registro oficial

O Ecoville, uma das regiões mais tradicionais e sofisticadas de Curitiba, passou por uma transformação incrível desde os anos 1990. Embora não tenha um reconhecimento formal como bairro, o nome foi se firmando como sinônimo de alto padrão. De acordo com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, essa área abrange partes do Mossunguê, Campo Comprido e Campina do Siqueira.

### Da zona rural à modernização urbana

Tudo começou na década de 1990, com grandes investimentos no setor imobiliário que mudaram de forma radical a paisagem do Ecoville. Nos anos 80, a região era composta principalmente por chácaras e áreas rurais. Porém, com a construção de importantes vias, como a Conectora 5, a conexão com o centro da cidade se tornou mais eficaz.

Essa nova acessibilidade foi um fator chave para atrair empreendimentos de alto padrão e aumentar os valores dos terrenos. O que antes era uma área isolada virou um polo urbano moderno e desejado, onde condomínios e centros comerciais passaram a fazer parte do cotidiano dos moradores.

### Influência do Parque Barigui

Outro ponto que ajudou bastante no crescimento do Ecoville foi a proximidade com o Parque Barigui. Criado nos anos 70, esse parque se tornou um dos maiores espaços verdes da cidade, atraindo visitantes e elevando o valor das áreas vizinhas. A presença de um local assim garantiu um ambiente de qualidade e opções de lazer para as famílias que decidiram se estabelecer por ali.

### Qualidade de vida e novos investimentos em Ecoville

Hoje, o Ecoville é reconhecido pelas suas ruas arborizadas, segurança reforçada e uma ótima infraestrutura. Muitas famílias optam por viver nessa região pela combinação de conforto e praticidade, além do fácil acesso a serviços e comércio.

A presença de empresas multinacionais nas proximidades também impulsiona a economia local, consolidando ainda mais o status do Ecoville como uma das áreas mais valorizadas de Curitiba. A mistura de qualidade de vida e oportunidades faz com que essa região tenha um apelo irresistível para quem busca um novo lar.