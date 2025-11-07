Band busca parcerias com Disney e Warner para conteúdo em 2026

A Band está em negociações avançadas com a Disney e a Warner Bros Discovery para estabelecer uma nova parceria que poderá modificar a programação noturna da emissora a partir de 2026. O objetivo é exibir séries e novelas nacionais que são produzidas para os serviços de streaming dessas grandes empresas, ampliando assim a oferta de conteúdo de qualidade na TV aberta.

Informações apontam que a Band planeja criar um espaço semanal dedicado a séries em colaboração com a Disney. No ano passado, a emissora já testou esse formato, apresentando a série policial “Vidas Bandidas” e o documentário “Volta Priscilla”, ambos com aceitação positiva do público.

Uma das produções em pauta para estrear em 2026 é a série “Jogo Cruzado”, que conta a história de um ex-jogador de futebol que se torna apresentador esportivo. O protagonista é interpretado por José Loreto, enquanto a atriz Carol Castro também faz parte do elenco. Essa série é uma das candidatas a ocupar o novo espaço no horário noturno da Band.

Com a Warner Bros Discovery, as tratativas envolvem a novela “Dona Beja”, com Grazi Massafera no papel principal, prevista para estrear na HBO Max em 2026. A expectativa é repetir o sucesso de uma parceria anterior, quando a Band transmitiu “Beleza Fatal”, que também veio do serviço de streaming, ajudando a elevar a visibilidade da trama e atrair novos assinantes para a plataforma.

Embora “Beleza Fatal” tenha registrado uma média de apenas 2 pontos na Grande São Paulo, o engajamento e o reconhecimento de marca obtidos foram considerados satisfatórios tanto para a Band quanto para a HBO Max.

Além das novelas e séries, as conversas entre a Band e a Warner incluem a possibilidade de retornar com a faixa “Hora HBO Max”, que foi exibida às sextas-feiras até o último ano e funcionou como uma vitrine para as produções disponíveis na plataforma.