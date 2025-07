Sandro Castro, neto de Fidel, se destaca como influenciador

Sandro Castro: O Neto Influenciador de Fidel

Sandro Castro, neto do ex-líder cubano Fidel Castro, destaca-se como influenciador digital nas redes sociais, em vez de seguir os passos militares do avô. Aos 33 anos, Sandro tem atraído a atenção de muitos com sua presença no Instagram, onde conta com quase 115 mil seguidores. Ele compartilha vídeos divertidos, desafios, escuta música do gênero urbano conhecido como "reparto" e manifesta seu gosto por gatos e pela cerveja Cristal.

Enquanto alguns veem Sandro como um reflexo do passado de Fidel Castro, outros acreditam que ele representa a disfunção do projeto social em Cuba, que não alcançou os resultados esperados. Há ainda aqueles que argumentam que ele pode ser a chave para mudanças significativas na ilha. O que é claro é que, com celular na mão, Sandro se tornou a figura da família Castro mais comentada atualmente em Cuba.

Sandro nasceu em 5 de dezembro de 1989, quando Fidel tinha 65 anos e ainda era uma figura poderosa no cenário político cubano, enfrentando um período de grandes dificuldades após a queda da União Soviética, que deixou Cuba sem seu principal aliado comercial. Esse período, conhecido como "Período Especial", trouxe racionamentos e crises diversas que ainda afetam a vida cotidiana na ilha.

O estilo de vida de Sandro é muito diferente do que muitos cubanos experimentam. Ele é frequentemente visto fumando charutos, dirigindo um carro Mercedes-Benz e realizando voos em pequenos aviões. No entanto, enquanto vive em um ambiente de luxo, muitos cubanos lidam com apagões constantes e escassez de alimentos. Seu aniversário coincide com o do artista Luis Manuel Otero Alcántara, um defensor dos direitos humanos que está preso.

Sandro é filho de Rebecca Arteaga e Alexis Castro Soto del Valle, um dos filhos de Fidel com Dalia Soto del Valle, que esteve ao lado do líder até sua morte. A família Castro sempre manteve um perfil discreto sobre seu estilo de vida e riquezas, evitando se expor publicamente. Esse desejo de privacidade foi uma característica que Fidel prezava desde que assumiu o poder, buscando proteger os interesses da família.

O entorno familiar de Sandro, conhecido como Punto Cero, em Havana, é um espaço onde pouco se sabe sobre o dia a dia, mas que provoca a imaginação do povo cubano. O ex-parceiro de um dos tios de Sandro revelou um pouco sobre sua infância, onde ele teve acesso a experiências que muitos cubanos não conhecem, como diferentes tipos de queijo e vinho.

Ainda que Fidel se apresentasse como um líder austero, sua família frequentemente demonstrou um estilo de vida em desacordo com os ideais que proclamavam publicamente. Sandro, por sua vez, não hesita em postar vídeos que mostram seu consumo de bebidas caras e festas luxuosas, mesmo durante períodos difíceis, o que gerou críticas tanto de opositores quanto de apoiadores do governo.

A presença de Sandro nas redes sociais representa uma nova Cuba, em contraste com a época do avô, que tinha uma postura oposta em relação à cultura popular e à interação com o mundo externo. Sandro se diverte com memes e referências à cultura moderna, desafiando a imagem que Fidel criou ao longo de sua vida.

Sandro tem feito piadas e comentários que criticam as dificuldades que os cubanos enfrentam atualmente, incluindo o aumento dos preços da internet e os apagões frequentes. Essas mensagens, embora ditas de forma leve, geram debates acalorados entre seus seguidores sobre como ele se posiciona em relação ao legado de sua família.

Ao mesmo tempo, Sandro tem atraído uma base de fãs que o vê como uma figura mais acessível e próxima do povo, em contraste com a imagem dos líderes da Revolução. Açõe que ele toma, como promover festas luxuosas e expor suas conquistas financeiras, têm dividido opiniões entre aqueles que o veem como um símbolo da elite privilegiada e outros que se veem representados por suas postagens.

A figura de Sandro Castro provoca reações intensas entre os cubanos, que se questionam sobre o significado de sua popularidade e o que isso representa para o futuro político do país. Ele não ocupa cargo político, mas se descreve como "um jovem cubano revolucionário" e se apresenta como "um empreendedor". No entanto, críticos alertam que ele pode estar desafiando a narrativa histórica que sua família construiu ao longo das décadas.

A relação que Sandro mantém com sua herança e sua maneira de viver em um mundo de excessos, enquanto muitos cubanos lutam com a escassez, deixa a população intrigada e preocupada com o estado da sociedade cubana. Seu crescente número de seguidores é um sinal de que muitos buscam novas referências em um país onde as figuras tradicionais estão se tornando cada vez mais distantes. Assim, o verdadeiro impacto de sua figura sobre o futuro de Cuba ainda permanece incerto.