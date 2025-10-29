Notícias

Bacalhau nada 900 km em rio australiano e intriga cientistas

Diego Marques
O cientista australiano monitora o bacalhau-de-Murray no Rio Murray, após o peixe nadar 900 km e estabelecer um recorde histórico de migração.

Um bacalhau-de-Murray, cientificamente chamado de Macquaria peelii, recentemente surpreendeu os pesquisadores na Austrália ao percorrer uma impressionante distância de 900 quilômetros pelo sistema do Rio Murray. Essa jornada incrível foi registrada entre 2016 e 2025, durante um monitoramento realizado pelo Instituto Arthur Rylah.

O peixe, que recebeu o nome de Arnie — uma homenagem à nadadora olímpica Ariarne Titmus — se tornou o mais resistente da espécie já observado. Seu apelido, “bacalhau viajante”, reflete sua notável habilidade de se deslocar e se adaptar ao ambiente ao redor.

Um feito inédito nos rios australianos

O estudo que começou em 2016 envolveu a marcação de 70 filhotes de bacalhau-de-Murray com etiquetas e microchips. Isso permitiu que os cientistas rastreassem os movimentos dos peixes ao longo do extenso sistema fluvial Murray-Darling, o maior da Austrália.

Entre 2023 e 2024, intensas enchentes mudaram completamente o curso dos rios, removendo diversas barreiras naturais e artificiais. Isso possibilitou deslocamentos antes inimagináveis. Enquanto muitos bacalhaus permaneceram em áreas de reprodução, Arnie decidiu explorar novos trechos do rio. Ele nadou 760 quilômetros para cima em menos de dois meses e depois retornou cerca de 100 quilômetros, totalizando sua impressionante jornada de 900 quilômetros.

A jornada do “bacalhau viajante”

O feito de Arnie deixou os cientistas perplexos, revelando um comportamento surpreendente para a espécie. O ecologista de água doce Dr. Zeb Tonkin, que coordena o estudo, comentou: “para esta espécie, é o período mais longo que já vimos”.

Essa jornada trouxe informações cruciais sobre a dispersão genética e a recolonização de habitats, além de destacar a importância da preservação dos corredores fluviais e da remoção de barreiras que podem impedir a migração natural dos peixes. Os pesquisadores notaram que as enchentes de 2023 e 2024 foram fundamentais para o movimento de Arnie, demonstrando como eventos climáticos extremos afetam diretamente as espécies nativas.

Uma espécie símbolo da Austrália

O bacalhau-de-Murray é um predador de topo essencial para o equilíbrio dos ecossistemas fluviais australianos. Esses peixes podem viver até 50 anos, alcançar até 1,8 metro de comprimento e pesar mais de 83 quilos. Desde os anos 2000, são considerados um patrimônio natural protegido por leis ambientais.

O feito de Arnie em 2025 é um marco na biologia e despertou um grande interesse entre pesquisadores. A tecnologia de rastreamento e a pesquisa contínua permitiram que os especialistas compreendessem como esses peixes, que normalmente são territorialistas, podem exibir comportamentos migratórios em resposta a mudanças ambientais.

A importância da descoberta

A trajetória de Arnie representa o maior deslocamento já documentado para a espécie. Os cientistas enfatizam a importância de monitorar constantemente os peixes nativos, o que é crucial para desenvolver estratégias de conservação e enfrentar os efeitos das mudanças climáticas nos ecossistemas aquáticos.

Com sua jornada única, Arnie não apenas deixou sua marca na história da biologia australiana, mas também inspirou novas pesquisas sobre migração e comportamento de peixes de água doce.

