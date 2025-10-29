Gerluce descobre Ferette e Arminda planejando fraude em remédios

A novela “Três Graças”, exibida pela TV Globo, traz em seus episódios uma revelação impactante envolvendo a Fundação Ferette e o estado de saúde de Lígia, interpretada por Dira Paes. A jovem cuidadora Gerluce, vivida por Sophie Charlotte, está em uma busca por respostas e acaba descobrindo que não há vestígios do remédio que sua mãe toma regularmente. Essa descoberta gera uma desconfiança que levanta questionamentos sobre a integridade dos medicamentos fornecidos pela fundação.

A trama se intensifica quando a personagem Viviane, interpretada por Gabriela Loran, informa Gerluce sobre os resultados de um exame clínico feito em Lígia. A notícia acende um alerta entre as amigas, que começam a suspeitar de possíveis fraudes nos medicamentos. Determinada a desvendar a verdade, Gerluce decide investigar a situação por conta própria.

Em uma de suas voltas como cuidadora de Dona Josefa, interpretada por Arlete Salles, Gerluce se depara com uma conversa comprometedora entre Ferette, vivido por Murilo Benício, e Arminda, interpretada por Grazi Massafera. Ferette revela que pretende substituir os comprimidos utilizados pela mãe de Arminda por versões falsificadas, e, inadvertidamente, admite que essa prática é comum em todo o país, atingindo milhares de pacientes. Essa revelação choca Gerluce, que, ao tentar se afastar, acaba derrubando um vaso, chamando a atenção dos dois.

A conversa alarmante leva Ferette e Arminda a correrem em direção ao barulho, desconfiados da presença de Gerluce. A rápida reação da cuidadora faz com que ela finja não ter ouvido nada, alegando que estava apenas procurando um creme. Apesar de seus esforços, o clima de tensão aumenta, e Gerluce enfrenta Ferette, desafiando-o a chamar a polícia caso desejasse. A chamada de Dona Josefa acaba servindo como uma distração, permitindo que Gerluce se retire do ambiente antes que a situação se agrave.

Preocupado, Ferette aconselha Arminda a desconsiderar o incidente do vaso quebrado e a prestar atenção em Gerluce, sem saber que a verdade pode ser revelada a qualquer momento.

A novela é criada e escrita por Aguinaldo Silva, em colaboração com Virgílio Silva e Zé Dassilva, contando ainda com a contribuição de Patrícia Moretzsohn, Márcia Prates e Cláudia Gomes. A direção é assinada por Ana Paula Guimarães, Felipe Herzog, Emer Lavinni, Larissa Fernandes e Naína de Paula, sob a supervisão da direção geral de Luis Felipe Sá e da direção artística de Luiz Henrique Rios.

“Três Graças” está programada para ter 179 capítulos e deve continuar no ar até maio de 2026, quando será substituída pela nova novela “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco.