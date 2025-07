Avião soviético com 49 pessoas cai na Rússia

Um avião caiu nesta quinta-feira, dia 24, na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia. A aeronave transportava 49 pessoas, sendo 43 passageiros e seis tripulantes. Informações preliminares indicam que havia cinco crianças entre os passageiros.

O modelo do avião era Antonov An-24, uma aeronave com quase 50 anos de história. O voo partiu de Blagoveschensk, uma cidade russa, com destino a Tinda, um importante ponto ferroviário próximo à fronteira com a China. O aparelho desapareceu dos radares enquanto se preparava para aterrissar e, em seguida, caiu em uma área densa de floresta.

As equipes de resgate foram mobilizadas rapidamente. Um helicóptero Mi-8 sobrevoou a área do acidente, mas não encontrou sobreviventes. Os destroços do avião foram localizados a cerca de 15 quilômetros de Tinda, e imagens mostraram fumaça saindo do local do impacto.

A aeronave, que era operada pela companhia regional privada Angara, tinha a numeração de cauda que indicava sua fabricação em 1976. Antes do colapso da União Soviética, o Antonov An-24 foi utilizado pela companhia estatal Aeroflot.

O governo russo anunciou que abrirá uma investigação para determinar as causas do acidente. O presidente Vladimir Putin foi informado sobre a tragédia e está recebendo atualizações sobre a situação.

Conhecidos por sua robustez, os An-24, apelidados de “tratores voadores”, são frequentemente utilizados na região devido à sua capacidade de operar em condições adversas, como baixas temperaturas. No entanto, a manutenção dessas aeronaves se tornou mais complicada desde a imposição de sanções ocidentais, o que dificultou o acesso a peças de reposição.

As companhias aéreas regionalmente operam essas aeronaves na expectativa de que um novo modelo, chamado Ladoga, comece a ser produzido em massa apenas em 2027. A região do extremo oriente russo é notória por seus acidentes aéreos, devido à vasta extensão e à baixa população, tornando o transporte aéreo uma necessidade.

No passado, outros acidentes na mesma região resultaram em fatalidades, como a queda de um helicóptero Mi-8 em Kamchatka em agosto de 2024, que matou 22 pessoas, e um outro incidente em 2021, que vitimou oito pessoas entre 16 a bordo, na península de Kamchatka.