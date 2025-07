Alemanha perde liderança na produção de cerveja na Europa

A produção de cerveja na Alemanha teve uma queda em 2024, o que levou o país a perder sua posição como o maior fabricante europeu da bebida. Agora, essa coroa pertence à Rússia, que produziu impressionantes 9,1 bilhões de litros, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior.

Por outro lado, a Alemanha viu sua produção diminuir de 8,5 bilhões para 8,4 bilhões de litros. Essa diminuição não só tirou a liderança da Alemanha na Europa, mas também a fez cair para a sexta posição no ranking mundial, enquanto a Rússia agora ocupa a quinta posição.

Segundo a BarthHaas, uma empresa que estuda o mercado de cerveja desde 1912, essa não é a primeira vez que os russos superam os alemães na produção. A primeira aconteceu no final dos anos 2000, mas a Alemanha recuperou o lugar em 2013 e manteve até 2023. Vale destacar que, em alguns casos, as informações da Rússia são estimativas, já que tem se tornado cada vez mais difícil obter dados precisos do setor local.

Fatores explicam mudança no cenário

Thomas Raiser, diretor da BarthHaas, explicou que a Rússia está importando menos cerveja, abrindo espaço para o crescimento da produção interna e atendendo ao mercado que antes recebia produtos estrangeiros. Na Alemanha, a situação é bem diferente. O país enfrenta uma queda acentuada no consumo de cerveja há mais de dez anos, segundo dados do Departamento Federal de Estatística.

Surpreendentemente, essa baixa no consumo não condiz com as expectativas de aumento da produção durante a UEFA Euro 2024, que acontece em solo alemão. O envelhecimento da população, a concorrência de outras bebidas e a diminuição do poder de compra dos consumidores são fatores que têm contribuído para essa tendência. Além da Alemanha, outros 27 dos 43 países analisados na Europa também registraram quedas na produção em 2024.

China e Brasil seguem na liderança mundial

No cenário global, a China continua sendo a maior produtora de cerveja do mundo, com impressionantes 34 bilhões de litros. Os Estados Unidos vêm em seguida, com mais de 18 bilhões, embora ambos tenham enfrentado uma queda de cerca de 5% na produção.

O Brasil se mantém na terceira posição, com 14,7 bilhões de litros, o que representa 8% de toda a produção global. O México aparece logo atrás, com 14,5 bilhões, seguido pela Rússia. Mesmo com sua redução na produção, a Alemanha ainda é o maior fornecedor de lúpulo do mundo. No entanto, o número de produtores caiu para menos de mil, um dos menores níveis já registrados até hoje.