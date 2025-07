Avião cai em universidade em Bangladesh e deixa 19 mortos

Na tarde desta segunda-feira, 21, um acidente trágico causou a morte de pelo menos 19 pessoas quando uma aeronave de treinamento da Força Aérea de Bangladesh caiu em um campus escolar e universitário em Daca, a capital do país. O evento ocorreu na Milestone School and College, localizada na região de Uttara.

De acordo com informações divulgadas por um oficial do corpo de bombeiros, mais de 50 pessoas, incluindo crianças e adultos, foram socorridas e encaminhadas a hospitais na região, principalmente com queimaduras. O médico do Instituto Nacional de Queimaduras e Cirurgia Plástica confirmou que as vítimas passaram por atendimento médico imediato.

A aeronave, identificada como F-7 BGI, decolou por volta das 13h06, horário local. Testemunhas relataram que, momentos após a decolagem, o avião apresentou problemas e caiu nas proximidades de um gramado dentro da escola. Vídeos registrados no local mostraram grandes chamas e uma densa fumaça subindo ao céu, enquanto pessoas assistiam atentas a cena à distância.

Equipes de bombeiros chegaram rapidamente ao local e iniciaram o combate ao incêndio. Imagens mostraram destroços da aeronave danificando a lateral de um prédio da instituição, fazendo um buraco considerável na estrutura e quebrando grades de ferro.

Entre as vítimas, estava um aluno de terceira série, que não sobreviveu ao acidente. Outras três pessoas, cujas idades variam entre 12 e 40 anos, foram levadas a um hospital em estado grave. Bidhan Sarker, chefe da unidade de queimados do Hospital e Faculdade de Medicina de Daca, forneceu essas informações e confirmou que algumas das vítimas estão recebendo tratamento intensivo.

O professor Masud Tarik descreveu o momento do acidente: “Quando fui buscar meus filhos, ouvi uma explosão. Ao olhar para trás, apenas vi fogo e fumaça”.

Em resposta ao evento, Muhammad Yunus, chefe do governo interino de Bangladesh, garantiu que serão tomadas medidas para investigar as causas do acidente e assegurar o suporte necessário às vítimas e suas famílias. Ele expressou suas condolências, destacando a perda irreparável para estudantes, pais, professores e funcionários.

Este acidente acontece cerca de um mês após outro grave incidente aéreo na Índia, onde um avião da Air India caiu sobre um alojamento de uma faculdade, resultando na morte de 241 pessoas a bordo e outras 19 em terra, configurando um dos piores desastres aéreos da última década.