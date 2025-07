Elon Musk abre restaurante inovador com robôs atendentes

A Tesla, famosa pelos seus carros elétricos, acaba de dar mais um grande passo, inaugurando o Tesla Diner em Santa Monica Boulevard, na Califórnia. Inaugurado nesta segunda-feira (21), o local mistura uma lanchonete no estilo retrô dos anos 50 com um cinema drive-in, tudo isso com um toque de tecnologia de ponta. A ideia é oferecer aos visitantes uma experiência única, unindo o charme do passado com inovações do futuro.

Sobre o Tesla Diner

O Tesla Diner realmente se destaca, tanto pela sua arquitetura encantadora quanto pela funcionalidade inovadora. Uma das principais atrações do espaço é um robô humanoide chamado Optimus, que promete revolucionar a maneira como os clientes interagem durante a refeição. Esse robô é programado para ajudar, tornando a experiência ainda mais envolvente. As caixas de refeição, inspiradas no visual do Cybertruck, também chamam a atenção, agregando um toque futurista ao local.

Experiência de entretenimento inédita

Chegar ao Tesla Diner é como entrar em uma nova era. Os clientes podem acessar um menu exclusivo diretamente na tela do próprio carro ao estacionar. O cardápio inclui clássicos americanos, como hambúrgueres e milkshakes. Mas não para por aí: enquanto saboreiam suas delícias, os visitantes podem desfrutar de filmes projetados ao estilo drive-in, com o som sincronizado diretamente nos veículos Tesla.

O robô Optimus não é apenas um enfeite; ele ajuda os visitantes fazendo pedidos e servindo snacks. Durante a inauguração, ele até mostrou o que pode fazer, preparando pipoca e interagindo com os clientes, deixando todos impressionados com essa tecnologia inovadora.

Design clássico com inovações futuristas

Com dois andares e um rooftop ao ar livre, o Tesla Diner oferece uma vista de tirar o fôlego. O ambiente nostálgico, que lembra as lanchonetes dos anos 50, é complementado por duas telas gigantes que garantem uma ótima experiência durante os filmes. Para quem tem um carro Tesla, há 80 vagas de Superchargers, permitindo que enquanto os carros recarregam, os visitantes possam apreciar a arquitetura estilizada e a experiência única do diner.

Sustentabilidade e futurismo integrados

Outra característica importante do Tesla Diner é o seu compromisso com a sustentabilidade. O espaço não é apenas um restaurante temático, mas sim parte de um movimento que busca unir tecnologia e práticas sustentáveis. A proposta é oferecer uma experiência divertida sem deixar de lado a responsabilidade ambiental, mostrando que inovação e cuidado com o planeta podem sim andar de mãos dadas.