Avião cai em São José do Rio Preto: conheça as vítimas

Um acidente aéreo trágico ocorreu na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Um avião de pequeno porte caiu, resultando na morte de duas pessoas: o instrutor de voo Abner Casagrande de Oliveira, de 41 anos, e o aluno Felipe Coiado Gomes, de 23 anos.

A queda do avião aconteceu no bairro Vila Azul, e o Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência, mobilizando seis viaturas para o local. Abner, que era natural de Rio Preto, havia se formado como instrutor de voo neste ano e estava ensinando Felipe, que morava em Potirendaba, cidade próxima à região metropolitana de Rio Preto.

O avião envolvido no acidente é um Paulistinha modelo CAP-4, de prefixo PP-RDJ. Segundo informações, a aeronave estava no último dia de validade do seu certificado de verificação de aeronavegabilidade. O Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil, confirmou que o voo estava programado para instrução, e a aeronave era de propriedade do Aeroclube de São José do Rio Preto.

Embora o avião estivesse em condições normais para o voo, ele não tinha autorização para operar como táxi aéreo. O modelo havia sido fabricado em 1943 e, apesar de sua longa história, as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Até o momento, o Aeroclube de São José do Rio Preto, que também serve como uma escola de aviação, não se pronunciou sobre o acidente. A tragédia trouxe uma nuvem de luto à comunidade local, enquanto as autoridades continuam a investigar as razões por trás da queda do avião.