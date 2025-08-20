Notícias

Avenida de 42 km no Brasil integra metrô e 40 linhas de ônibus

Avenida Sapopemba é reconhecida como a maior avenida do Brasil, com 42 km, integração de metrô, ônibus e destaque no Guinness Book.
A Avenida Sapopemba, em São Paulo, ganhou destaque ao ser reconhecida pelo Guinness World Records em 2024 como a maior avenida do Brasil, com impressionantes 42 quilômetros de extensão. Essa nova conquista trouxe ainda mais visibilidade a uma via que já era conhecida por conectar diversas regiões e integrar diferentes meios de transporte.

Além de ser um ponto chave do cotidiano na capital paulista, a Sapopemba atravessa três cidades: São Paulo, Mauá e Ribeirão Pires. Diariamente, ela é essencial para o deslocamento de milhares de pessoas, dando suporte a uma alta demanda por transporte.

Atualmente, são 40 linhas de ônibus que atendem essa avenida, que ainda é cruzada pela Linha 15-Prata do metrô. Essa integração facilita a locomoção, especialmente em bairros movimentados como Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. E não para por aí: ao longo de seu percurso, cerca de 1.700 postes de iluminação ajudam a garantir a segurança de quem transita por ali, sejam motoristas ou pedestres.

Origem e reconhecimento da Avenida Sapopemba

O início da Avenida Sapopemba já mostra sua importância estratégica. Ela conecta a Avenida Salim Farah Maluf, na zona leste, ao centro de Ribeirão Pires, melhorando o acesso entre várias áreas urbanas. À medida que a avenida avança, seu perfil e administração vão mudando; em Mauá, por exemplo, ela passa a ser gerida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e é chamada de SPA-052/031, destacando seu papel como via rodoviária.

O nome "Sapopemba" tem suas raízes no tupi-guarani. Ele vem de “sapó” (raiz) e “pem” (achatada), uma referência à vegetação típica da área antes da urbanização. Essa conexão com a história natural da região ainda é lembrada por moradores mais antigos.

História e desenvolvimento urbano

A história da Sapopemba remonta ao século XIX, quando a região era ocupada por estradas de terra que serviam para escoar produtos agrícolas. A avenida foi projetada para facilitar a ligação entre os produtores rurais e os mercados consumidores. Diferente de muitas outras vias que passaram por grandes mudanças, a Sapopemba manteve boa parte de seu traçado original mesmo com o crescimento urbano.

Com a urbanização, a avenida teve obras de ampliação e pavimentação, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Desde então, tornou-se uma das principais artérias de circulação da cidade, fundamental para o deslocamento de trabalhadores, estudantes e comerciantes.

Disputa pelo título e critérios do Guinness

A conquista do Guinness também trouxe à tona uma antiga discussão sobre qual é a verdadeira maior avenida do Brasil. Muitos cariocas defendem que a Avenida Brasil, que tem 58 quilômetros, deveria levar esse título. Porém, especialistas enfatizam que grande parte do percurso da avenida brasileira se configura como rodovia federal, o que a exclui das regras do Guinness para o título de maior avenida urbana.

Essa discussão alimenta a rivalidade histórica entre São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto o Rio se agenda na extensão da Avenida Brasil, São Paulo destaca o perfil urbano e multifuncional da Sapopemba, que atende diversos bairros residenciais, áreas comerciais e setores industriais.

Mobilidade urbana e cotidiano ao longo da Sapopemba

A Sapopemba movimenta diariamente milhares de pessoas. Há registros e vídeos que mostram as transformações da paisagem e os desafios de mobilidade ao longo da via, como o produzido pelo canal “Filosofia Duas Rodas”.

A avenida é também um foco constante de pedidos por melhorias, com esforços de órgãos públicos, associações de bairro e movimentos sociais que trabalham para ampliar a segurança e integrar melhor os diferentes modais de transporte. Recentemente, projetos têm buscado tornar o trajeto mais acessível para pedestres e ciclistas, acompanhando as mudanças que a cidade vem passando.

Integração, impacto local e desafios futuros

Com o aumento da população e a crescente necessidade de transporte coletivo, a Sapopemba se consolidou como uma referência em conectividade. Comerciantes notam um aumento no movimento devido à proximidade da avenida, enquanto moradores valorizam seu papel no acesso a escolas, hospitais e centros de emprego.

Mais do que uma simples via de ligação, a Avenida Sapopemba representa a transformação contínua de São Paulo e os desafios que vêm com um trânsito cada vez mais intenso. O título de maior avenida do Brasil celebra essa grandiosidade, além de ressaltar a importância do planejamento urbano para lidar com o crescimento das cidades.

