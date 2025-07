Auxílio-gás de julho: saiba como consultar sua situação

O auxílio-gás é um benefício do governo federal voltado para as famílias de baixa renda. Criado para ajudar na compra do gás de cozinha, ele tem um papel fundamental na segurança alimentar de muitos lares brasileiros.

Esse auxílio cobre 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, que gira em torno de R$ 108. O valor pode variar conforme as oscilações de preço, tornando-se um suporte importante em tempos de inflação.

Os pagamentos do auxílio-gás seguem um calendário que se alinha ao Bolsa Família, garantindo um reforço na renda das famílias em meses específicos. Essa organização ajuda a planejar melhor as despesas.

A verificação

Para ter acesso ao auxílio-gás, é essencial que as famílias estejam inscritas no CadÚnico. A renda per capita precisa ser de até meio salário mínimo. Além disso, o programa dá prioridade a mulheres que mantêm a casa sozinhas. Manter os dados no CadÚnico sempre atualizados é fundamental para evitar a suspensão do benefício.

O acompanhamento pode ser feito através dos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família ou pelo telefone. O saque do auxílio pode ser realizado na poupança digital do Caixa Tem, em agências, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Importante lembrar que o auxílio-gás é pago junto com o Bolsa Família, sem comprometer a renda que já recebe.

Atualmente, mais de 5,8 milhões de famílias são beneficiadas, com um orçamento total de R$ 6,3 bilhões. Os estados com maior concentração de beneficiários incluem Bahia, Pernambuco, Pará, Maranhão e São Paulo. Por isso, é essencial manter o CadÚnico sempre em dia e seguir o calendário de pagamentos.

As regras e critérios do programa podem passar por mudanças, então é vital que os beneficiários fiquem atentos. Consultar canais oficiais é o melhor caminho para garantir que os pagamentos sejam feitos corretamente e para evitar surpresas indesejadas.

Entender como o auxílio-gás funciona e quais são os critérios necessários é importante para aproveitar esse apoio. O programa é um suporte crucial para muitas famílias, ajudando a enfrentar os altos preços do gás e garantindo uma maior estabilidade financeira.