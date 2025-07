Sled ‘Rosebud’ de ‘Cidadão Kane’ é vendido por US$ 14,75 milhões

Sled de "Citizen Kane" é Vendido por Quase R$ 77 milhões em Leilão

Um dos itens mais icônicos do cinema, o trenó de madeira chamado "Rosebud", que aparece no clássico filme "Cidadão Kane" de Orson Welles, foi vendido em leilão por impressionantes US$ 14,75 milhões, cerca de R$ 76,5 milhões. A venda ocorreu em uma casa de leilões em Dallas e foi considerada um marco na história dos leilões de memorabilia cinematográfica.

Antes do leilão, o trenó passou por testes científicos para garantir sua autenticidade. Os especialistas encontraram marcas que indicam que o objeto foi realmente utilizado durante as filmagens. O trenó apresenta sinais de desgaste, incluindo a pintura original e trilhos removidos, que foram provavelmente descartados em campanhas de reciclagem durante os tempos de guerra.

"Cidadão Kane" é uma obra que segue a vida de Charles Foster Kane, um magnata da mídia interpretado pelo próprio Welles. A narrativa central gira em torno da busca de um repórter para descobrir o significado da última palavra de Kane, "Rosebud". De acordo com a casa de leilões, o trenó, com sua pintura vermelha e letras estênceis, simboliza a inocência perdida de Kane, além de representar um dos mistérios mais duradouros do cinema.

Entre os poucos trenós usados nas filmagens da obra-prima de Welles, apenas três sobreviveram. No passado, outros trenós foram vendidos por preços muito inferiores: um foi comprado por Steven Spielberg por US$ 60.500 em 1982 e outro por um comprador anônimo por US$ 233.000 em 1996.

Este trenó específico pertencia ao diretor de cinema Joe Dante desde 1984, que o encontrou acidentalmente durante as filmagens em um antigo estúdio da RKO. Desde então, ele o preservou e até incluiu o trenó em alguns de seus próprios filmes. Dante, conhecido por obras como "Gremlins" e "Innerspace", expressou sua satisfação ao ver o trenó encontrar um novo lar e se tornar parte do legado cinematográfico.

A venda do trenó fez parte de um evento notável da Heritage Auctions, que também apresentou outras peças memoráveis do cinema, como as tábuas de granito do épico "Os Dez Mandamentos" e o chicote de Indiana Jones, do filme "Indiana Jones e a Última Cruzada". O vice-presidente da Heritage, Joe Maddalena, destacou a importância deste leilão, afirmando que essas peças não são apenas objetos cênicos, mas sim ícones que contam a história dos maiores momentos de Hollywood.

Segundo Maddalena, esses itens têm um valor emocional para os fãs e colecionadores, pois estão ligados a memórias e lendas do cinema. Ele concluiu afirmando que a casa de leilões se sente honrada em levar essas relíquias aos apreciadores que irão preservá-las para as futuras gerações.