Aumento de 7,5% no salário mínimo em 2025; confira o novo valor

O novo piso salarial no Brasil teve um aumento de R$ 106, representando um reajuste de 7,5%. Esse valor é superior à inflação registrada no período, mas o aumento foi restringido por medidas de contenção fiscal aprovadas no final de 2024.

Anteriormente, o cálculo do salário mínimo levava em consideração a inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que geralmente oferece um resultado mais favorável para os trabalhadores em comparação com o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Com essa antiga metodologia, o salário mínimo poderia ter chegado a R$ 1.525.

Com a implementação da nova regra, um limite foi estabelecido para o aumento das despesas, fixado em 2,5%. Assim, mesmo com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,2%, o aumento no salário mínimo foi mantido nesse teto de 2,5%.

É importante destacar que o salário mínimo tem um impacto direto nos valores das aposentadorias pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e em diversos auxílios sociais. Por esse motivo, o governo está buscando controlar os reajustes para evitar pressões excessivas nas contas públicas, especialmente em momentos de ajuste fiscal.