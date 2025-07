Aumentam fraudes em emprego; saiba como se proteger

Aumento de golpes de emprego alvo de buscadores de trabalho

Cada vez mais pessoas em busca de emprego estão caindo em golpes que prometem bons salários por tarefas simples online. De acordo com dados recentes, as queixas relacionadas a fraudes de emprego triplicaram entre 2020 e 2023. Somente na primeira metade de 2024, as perdas devido a esses golpes ultrapassaram 220 milhões de dólares.

Os criminosos costumam iniciar o contato de maneira sutil, enviando mensagens pelo WhatsApp ou SMS. Eles se apresentam como “recrutadores” e começam a construir confiança com a vítima. Segundo especialistas, a maioria das pessoas que perdem dinheiro para esses golpistas age de maneira racional, sem suspeitar da fraude. Os golpistas mudam constantemente suas táticas, tornando-se cada vez mais sofisticados.

Os dados mostram que fraudes em que as vítimas são incentivadas a gamificar tarefas de trabalho, como "boosting" de produtos ou tarefas de otimização, têm apresentado um crescimento significativo. Aproximadamente 20.000 pessoas relataram ter sido vítimas desses golpes na primeira parte de 2024, em comparação com 5.000 no ano anterior. No entanto, muitos casos não são reportados às autoridades, pois apenas 4,8% das pessoas que sofreram golpes se manifestam.

Como funcionam os golpes

Esses golpes geralmente começam com uma mensagem inesperada oferecendo trabalho online. Os golpistas prometem que é possível ganhar um bom dinheiro ao realizar tarefas simples, como curtir vídeos ou classificar imagens de produtos. O dinheiro aparente ganho através dessas atividades é, na verdade, uma ilusão.

Durante o processo, a plataforma ou aplicativo pode solicitar que a pessoa deposite dinheiro, muitas vezes em criptomoedas, para prosseguir com as tarefas e poder retirar os “ganhos”. Contudo, ao fazer o depósito, o usuário acaba perdendo seu dinheiro real e não recebe nada em troca.

Quem é o alvo

Os golpistas geralmente miram em pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, como jovens, profissionais que ficaram fora do mercado por um tempo e imigrantes. Essas pessoas podem não estar familiarizadas com suas possibilidades ou podem enfrentar barreiras linguísticas.

Os anúncios costumam ter um processo de contratação muito fácil, ou até mesmo sem entrevista, prometendo trabalho imediato e a possibilidade de atuar de casa. Essa abordagem parece atrativa e, muitas vezes, os golpistas fazem elogios à vítima, criando uma sensação de valorização. Isso pode levar a pessoa a aceitar uma posição que parece suspeita, especialmente em tempos de incerteza econômica.

Dicas para identificar golpes

Desconfie de mensagens genéricas e inesperadas sobre trabalho, mesmo que pareçam elogiosas ou específicas.

Nunca pague para conseguir um emprego ou receber um pagamento. Isso é um sinal claro de golpe.

Cuidado com promessas de pagamento por avaliar ou curtir produtos online, a menos que exista um processo transparente e legítimo.

Essas orientações podem ajudar a proteger aqueles que estão em busca de novas oportunidades de emprego, evitando fraudes que podem causar grandes prejuízos financeiros.