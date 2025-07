Ferrari F355 vira motocicleta de 400 cv construída sob medida

A cidade de Los Angeles viverá um marco para os amantes de motociclismo. Uma oficina local, a Hazan Motorworks, liderada pelo talentoso Maxwell Hazan, acaba de revelar um projeto ousado: uma motocicleta artesanal que vem equipada com o famoso motor V8 do Ferrari F355. Essa criação promete ir além de tudo que já vimos no mundo das duas rodas.

Nomeada de HF355, a moto foi desenhada do zero. Ao invés de adaptar um motor potente a um quadro já existente, Hazan resolveu criar tudo do princípio: chassi, suspensão, carenagem e até o sistema de escape. O resultado é uma superbike impressionante, que não só entrega 400 cavalos de potência, mas também desafia qualquer conceito tradicional de design e performance.

Hazan compartilhou um pouco do seu processo criativo nas redes sociais, ressaltando que a missão era desenvolver uma moto esportiva com um motor V8 que mantivesse proporções similares a uma motocicleta comum. O que ele entregou supera todas as expectativas, transformando a moto em uma verdadeira obra de arte sobre rodas.

Chassi artesanal, motor italiano e alma californiana

Desde o começo de 2024, Hazan tem se dedicado a esse projeto que, para muitos, parecia inviável. O motor V8 de 3,5 litros da Ferrari, originalmente feito para esportivos dos anos 90, precisou ser adaptado com uma transmissão de seis marchas. Essa combinação resulta em um total de cerca de 140 kg entre motor e câmbio. E a moto, com todos os componentes e 15 litros de combustível, acabou pesando 260 kg, que é um pouco acima da meta original de 226 kg. Contudo, Hazan acredita que a performance justifica esse peso extra.

Para garantir que essa potência fosse equilibrada com estabilidade, Hazan contou com o apoio de diversos especialistas. O sistema de escapamento foi feito pela SC Project, enquanto a suspensão veio da Rogue Racing. E não podemos esquecer dos pneus de alta performance, fornecidos pela Pirelli, e lubrificantes da Motul, que garantem qualidade e eficiência.

No site da Hazan Motorworks, Hazan exprime sua visão: “Cada moto que crio é feita com minhas próprias mãos aqui na oficina. São peças únicas, irrepetíveis.” Ele está comprometido em desenvolver algo inédito a cada projeto, sempre buscando designs elegantes e inovadores.

De marceneiro em Nova York a ícone das duas rodas

O caminho de Hazan até o status de referência no setor é bem interessante. Ele começou sua carreira como designer de interiores e empreiteiro. Suas primeiras experiências com motocicletas foram na marcenaria do pai no Brooklyn, Nova York. Com o tempo, decidiu se mudar para Los Angeles, onde poderia se dedicar inteiramente à criação de motocicletas únicas, que combinam engenharia avançada, design futurista e excelente desempenho.

A HF355 pode ser seu projeto mais audacioso, mas não é a única peça notável em seu portfólio. Hazan já criou motos que vão de inspiradas em corridas de sal em Bonneville até designs clássicos com um toque de cyberpunk. Uma das suas criações mais provocativas foi uma versão customizada da BSA, que misturava carenagem de alumínio com inovações técnicas – um estilo que se tornou sua marca registrada.

Agora, com a HF355 já em movimento e quase pronta, a expectativa é que essa moto se torne referência não apenas no mundo das custom bikes, mas também entre as criações mais ousadas do século. Mais do que uma simples máquina, ela representa liberdade, criatividade e uma dedicação intensa à perfeição mecânica.