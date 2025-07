Arce marca presença no Conexão ODS 2025 em Natal

Agência Reguladora do Ceará Participa do Conexão ODS em Natal

Entre os dias 7 e 9 de agosto de 2025, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) estará presente no evento Conexão ODS, que será realizado no Hotel Senac Barreira Roxa, em Natal, no Rio Grande do Norte. Este encontro é um dos principais eventos do Brasil focados na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

A Arce será representada pela assessora técnica do setor de Saneamento Básico, Marcella Facó, que atuará como mediadora em um debate crucial marcado para o dia 9 de agosto. O tema da mesa será a relação responsável e consciente com a água e a meta de garantir acesso universal a esse recurso. A discussão se alinha aos desafios destacados pela Agenda 2030 da ONU, que busca assegurar acesso equitativo e sustentável à água para todos.

O Conexão ODS é promovido por uma parceria entre a organização Somos Um, Pacto Global – Rede Brasil, Sebrae RN e o Centro Sebrae de Sustentabilidade. O evento tem como objetivo principal promover a transição para um mundo mais justo e sustentável. Com uma programação diversificada, reunirá lideranças empresariais, representantes do governo, empreendedores sociais e outros atores relevantes para discutir e implementar soluções inovadoras para os desafios socioambientais atuais.

Durante o evento, haverá debates não apenas sobre acesso à água, mas também sobre justiça climática, igualdade de gênero, investimentos de impacto e inovações tecnológicas. Uma das inovações incluídas na programação é o Desafio Inovação com Impacto, que consiste em uma maratona de soluções voltadas para a economia circular e práticas de agricultura regenerativa. Além disso, o espaço Conexão Empreender será dedicado à divulgação de negócios que têm impacto socioambiental positivo.

Parte da programação incluirá imersões em comunidades locais e uma celebração da cultura regional, com apresentações artísticas e transmissões ao vivo no YouTube. Essas ações visam ampliar o acesso ao conteúdo gerado durante os três dias de evento.

A participação da Arce no Conexão ODS fortalece o compromisso da agência com a implementação de políticas públicas que promovam a universalização dos serviços de saneamento e o uso responsável dos recursos hídricos, tanto no Ceará quanto em todo o Brasil.

Para mais informações sobre a programação completa do evento, haverá um link disponível para acesso.