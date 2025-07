Hipertensão chega ao Globoplay no lugar de Plumas e Paetês

O canal de streaming dedicado a novelas brasileiras anunciou a reprise da trama “Hipertensão”, que foi originalmente exibida de 1986 a 1987. A nova apresentação começará no dia 1º de setembro, às 13h50, substituindo a novela “Plumas e Paetês”. Esta será a primeira vez que “Hipertensão” será retransmitida desde sua exibição inicial, marcando um retorno importante para os fãs da teledramaturgia.

“Hipertensão” foi criada por Ivani Ribeiro e dirigida por Wolf Maya. A novela se passa em uma cidade fictícia chamada Rio Belo e narra a vida de três viúvos: Napoleão, interpretado por Cláudio Corrêa e Castro, Candinho, vivido por Paulo Gracindo, e Romeu, representado por Ary Fontoura. Esses personagens convivem após a perda de suas esposas, que eram irmãs trigêmeas.

A rotina tranquila na cidade é rompida com a chegada de um grupo de artistas mambembes, liderados por Sandro Galhardo, interpretado por Cláudio Cavalcanti. Um dos destaques do grupo é Carina, vivida por Maria Zilda Bethlem, que chama atenção pela forte semelhança com as falecidas esposas dos viúvos. Logo, Carina revela que sua mãe, já falecida, também era irmã gêmea, o que levanta a possibilidade de que Carina seja filha biológica de um dos viúvos, desencadeando uma série de eventos que misturam comédia, suspense e temas de afeto.

O elenco de “Hipertensão” também é notável pela presença de futuros grandes nomes da televisão brasileira. A novela marca as primeiras participações de atores como Cláudia Abreu, Antonio Calloni, Eri Johnson e Carla Marins. Outros nomes de peso no elenco incluem Elizabeth Savalla como Renata, César Filho no papel de Túlio, Antonio Calloni como Fratello e Anderson Martins como Pé de Meia. Participações especiais de Monique Evans e Sandra Bréa, interpretando pretendentes de Marcos Mendonça, interpretado por Carlos Eduardo Dolabella, também enriquecem a trama.

Curiosamente, “Hipertensão” é uma reinterpretação de “Nossa Filha Gabriela”, novela escrita por Ivani Ribeiro que foi ao ar na TV Tupi em 1971. O personagem Napoleão, vivido por Cláudio Corrêa e Castro, já havia sido interpretado por ele na versão anterior. Além disso, o personagem indígena Chico, interpretado por Stênio Garcia, aparece como uma nova versão de um papel do ator em “A Muralha”, exibida em 1968 pela TV Excelsior.

A trama, embora se mantenha fiel a estrutura original, foi modernizada para se conectar melhor com o público da década de 1980, trazendo tópicos atuais e novos nomes.

A ficha técnica de “Hipertensão” é composta pela autora Ivani Ribeiro, diretoria de Wolf Maya, Carlos Magalhães, Atílio Riccó e Marcelo de Barreto, com supervisão geral de Daniel Filho. A novela foi originalmente transmitida de 6 de outubro de 1986 até 18 de abril de 1987, com um total de 167 capítulos.