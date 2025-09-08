Apple revela novidades do iPhone 17; descubra as funções

A Apple está prestes a agitar o mercado com o lançamento do iPhone 17, que acontecerá nesta terça-feira (9), em Cupertino, na Califórnia. O evento que promete muito mais do que apenas novos smartphones, já que a marca também irá apresentar atualizações de outros gadgets, como o Apple Watch, AirPods e iPads. Os fãs da marca e os especialistas estão a mil com as expectativas!

Um dos destaques da nova linha é o iPhone 17 Air. Com apenas 5,5 milímetros de espessura, ele se destaca por ser super leve, sem abrir mão da performance da bateria. Para quem ama uma tela grande, este modelo vai trazer uma tela interativa de 6,6 polegadas com o notch Ilha Dinâmica, garantindo uma experiência visual incrível.

Novidades nas séries Pro

Os modelos iPhone 17 Pro e Pro Max também chegam cheios de recursos. Ambos terão uma nova saliência na parte traseira, que abrigará câmeras ainda mais avançadas. E a câmera frontal de 24 megapixels promete tirar fotos de alta qualidade.

O que mais impressiona é a inclusão do processador A19 Pro, que deve tornar o uso ainda mais fluido. Para completar, o uso de alumínio nos novos dispositivos vai garantir uma sensação de leveza nas mãos.

Novidades no ecossistema Apple

Mas as novidades não param por aí! O Apple Watch Series 11 vem com uma tela mais brilhante e com maior eficiência energética. E não para por aí: ele também contará com funções de saúde aprimoradas, como alertas de pressão alta. Para quem gosta de aventuras em áreas remotas, o Apple Watch Ultra 3 terá suporte para enviar mensagens via satélite, super útil para quem frequenta lugares isolados.

Essas inovações mostram como a Apple está comprometida em trazer tecnologia que se integra com a saúde pessoal.

Atualizações em fones e tablets

Os novos AirPods Pro 3 também estão prontos para impressionar, trazendo um design de estojo chamado TechWoven e a integração de monitoramento de frequência cardíaca — tudo para aumentar a sinergia com o Apple Watch. O novo iPad Pro vai receber o potente processador M5 e melhores câmeras, o que deve melhorar bastante tanto o uso profissional quanto a experiência de entretenimento.

Além disso, espera-se que a Apple traga atualizações de software, incluindo novas funcionalidades do Apple Intelligence, para integrar a inteligência artificial aos seus dispositivos. A confirmação da data de lançamento do iOS 26 também é bastante aguardada, prometendo reforçar a segurança e a performance dos aparelhos.

O evento promete ser um marco para a Apple, reafirmando sua missão de unir design sofisticado e tecnologia de ponta. Para quem está ansioso, o iPhone 17 estará disponível para pré-venda no Brasil a partir de 23 de setembro, com as vendas começando logo em seguida.