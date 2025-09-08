números consolidados de 07/09/2025 estão disponíveis

No último domingo, 7 de setembro de 2025, a programação da TV trouxe algumas surpresas nas audiências. A nova fase do quadro "Dança dos Famosos", exibido no programa Domingão com Huck, ajudou a atração a retomar a liderança na faixa de horário, registrando impressionantes 14,6 pontos de audiência.

Outra grande atração do dia foi a primeira final do Brasileirão Feminino, que também fez sucesso, atingindo um pico de 13 pontos. Essa partida gerou um grande interesse entre os espectadores, mostrando a crescente popularidade do futebol feminino no Brasil.

Por outro lado, o Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, teve um bom desempenho e alcançou 10,1 pontos de pico, garantindo a vice-liderança. Durante o confronto com o evento musical "The Town", que ocorreu entre 23h32 e 0h, o programa de Silvio Santos chegou a liderar com 7,3 pontos de média.

Já o Domingo Legal se destacou ao registrar o dobro da média da Record, que enfrentou dificuldades com seus programas de reality show, como Game dos 100 e Love & Dance.

Abaixo, estão os números de audiência consolidados do domingo, que mostram o desempenho das principais atrações:

Santa Missa em Seu Lar : 4,5 pontos

: 4,5 pontos Antena Paulista : 5,3 pontos

: 5,3 pontos Auto Esporte : 6,2 pontos

: 6,2 pontos Globo Rural : 9,1 pontos

: 9,1 pontos Viver Sertanejo : 9,8 pontos

: 9,8 pontos Esporte Espetacular : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Brasileirão Feminino: Cruzeiro x Corinthians : 11,0 pontos

: 11,0 pontos Temperatura Máxima: Velozes & Furiosos 8 : 11,9 pontos

: 11,9 pontos Campeões de Bilheteria: O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro : 13,4 pontos

: 13,4 pontos Domingão com Huck : 14,6 pontos

: 14,6 pontos Fantástico : 16,8 pontos

: 16,8 pontos Estrela da Casa : 9,7 pontos

: 9,7 pontos The Town : 5,3 pontos

: 5,3 pontos Domingo Maior: Ali: 3,7 pontos

Na Record, os números foram menores em comparação:

Desenhos Bíblicos : 1,3 pontos

: 1,3 pontos Record Teen : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Eu, a Patroa e as Crianças : 2,6 pontos

: 2,6 pontos Todo Mundo Odeia o Chris : 2,7 pontos

: 2,7 pontos Game dos 100 : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Love & Dance : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Acerte ou Caia! : 5,8 pontos

: 5,8 pontos Domingo Espetacular : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Esporte Record : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Chicago Med: 2,3 pontos

No SBT, o registro também foi modesto:

SBT Notícias Manhã : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Pé na Estrada : 2,1 pontos

: 2,1 pontos SBT Sports : 2,1 pontos

: 2,1 pontos Chaves : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Notícias Impressionantes : 3,0 pontos

: 3,0 pontos Acelere com o Baú : 3,6 pontos

: 3,6 pontos Tele Sena : 3,3 pontos

: 3,3 pontos Domingo Legal : 5,8 pontos

: 5,8 pontos Programa Silvio Santos: 8,0 pontos

O programa Band também apresentou números baixos, com atrações como Os Chocolix e O Diário de Mika, que alcançaram apenas 0,3 pontos.

Esses dados de audiência são medidos na Grande São Paulo, e em 2025, um ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar campanhas e anúncios na televisão.