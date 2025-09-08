números consolidados de 07/09/2025 estão disponíveis

Entretenimento

Dança dos Famosos. Foto: Reprodução/TV Globo
confira os números consolidados de 07/09/2025

No último domingo, 7 de setembro de 2025, a programação da TV trouxe algumas surpresas nas audiências. A nova fase do quadro "Dança dos Famosos", exibido no programa Domingão com Huck, ajudou a atração a retomar a liderança na faixa de horário, registrando impressionantes 14,6 pontos de audiência.

Outra grande atração do dia foi a primeira final do Brasileirão Feminino, que também fez sucesso, atingindo um pico de 13 pontos. Essa partida gerou um grande interesse entre os espectadores, mostrando a crescente popularidade do futebol feminino no Brasil.

Por outro lado, o Programa Silvio Santos, comandado por Patrícia Abravanel, teve um bom desempenho e alcançou 10,1 pontos de pico, garantindo a vice-liderança. Durante o confronto com o evento musical "The Town", que ocorreu entre 23h32 e 0h, o programa de Silvio Santos chegou a liderar com 7,3 pontos de média.

Já o Domingo Legal se destacou ao registrar o dobro da média da Record, que enfrentou dificuldades com seus programas de reality show, como Game dos 100 e Love & Dance.

Abaixo, estão os números de audiência consolidados do domingo, que mostram o desempenho das principais atrações:

  • Santa Missa em Seu Lar: 4,5 pontos
  • Antena Paulista: 5,3 pontos
  • Auto Esporte: 6,2 pontos
  • Globo Rural: 9,1 pontos
  • Viver Sertanejo: 9,8 pontos
  • Esporte Espetacular: 10,0 pontos
  • Brasileirão Feminino: Cruzeiro x Corinthians: 11,0 pontos
  • Temperatura Máxima: Velozes & Furiosos 8: 11,9 pontos
  • Campeões de Bilheteria: O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro: 13,4 pontos
  • Domingão com Huck: 14,6 pontos
  • Fantástico: 16,8 pontos
  • Estrela da Casa: 9,7 pontos
  • The Town: 5,3 pontos
  • Domingo Maior: Ali: 3,7 pontos

Na Record, os números foram menores em comparação:

  • Desenhos Bíblicos: 1,3 pontos
  • Record Teen: 1,8 pontos
  • Eu, a Patroa e as Crianças: 2,6 pontos
  • Todo Mundo Odeia o Chris: 2,7 pontos
  • Game dos 100: 2,4 pontos
  • Love & Dance: 3,0 pontos
  • Acerte ou Caia!: 5,8 pontos
  • Domingo Espetacular: 7,1 pontos
  • Esporte Record: 3,2 pontos
  • Chicago Med: 2,3 pontos

No SBT, o registro também foi modesto:

  • SBT Notícias Manhã: 2,3 pontos
  • Pé na Estrada: 2,1 pontos
  • SBT Sports: 2,1 pontos
  • Chaves: 2,3 pontos
  • Notícias Impressionantes: 3,0 pontos
  • Acelere com o Baú: 3,6 pontos
  • Tele Sena: 3,3 pontos
  • Domingo Legal: 5,8 pontos
  • Programa Silvio Santos: 8,0 pontos

O programa Band também apresentou números baixos, com atrações como Os Chocolix e O Diário de Mika, que alcançaram apenas 0,3 pontos.

Esses dados de audiência são medidos na Grande São Paulo, e em 2025, um ponto de audiência é equivalente a 77.488 domicílios sintonizados. Esses números são relevantes para o mercado publicitário, que utiliza essas informações para direcionar campanhas e anúncios na televisão.

