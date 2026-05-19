Diabetes gestacional: descubra como a dieta controla a glicemia

O diabetes gestacional é um tema que merece nossa atenção, especialmente para as futuras mamães. Ele surge quando os níveis de glicose no sangue ficam elevados durante a gravidez, e geralmente isso é detectado lá pelo segundo trimestre. O que acontece é que as mudanças hormonais que ocorrem nesse período podem dificultar a ação da insulina, fazendo com que o controle da glicemia seja um pouco mais complicado. Mas calma! Com os cuidados certos, dá para levar a gravidez numa boa, com a alimentação certa sendo um dos principais aliados.

Muita gente pode achar que ter diabetes gestacional significa cortar tudo o que é bom da alimentação, mas a Dra. Marcella Garcez, especialista no assunto, diz que a receita ideal é focar na qualidade dos alimentos, e não na quantidade. É um momento para nutrir o corpo e o bebê, e não para seguir dietas malucas que podem colocar a saúde de ambos em risco.

O lance é que a alimentação equilibrada é fundamental. A ideia é priorizar aqueles alimentos com baixo índice glicêmico e fracionar as refeições ao longo do dia. Quem já pegou um trânsito mais pesado, sabe como é importante uma “marcha” boa! Quando a alimentação é bem ajustada, evitamos aqueles picos de glicose indesejados e mantemos um ganho de peso saudável.

## Diagnóstico do diabetes gestacional

O diagnóstico do diabetes gestacional é feito através de um teste de tolerância à glicose, normalmente entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Se a glicemia em jejum estiver igual ou acima de 92 mg/dL, ou se depois de uma hora após o teste o nível estiver acima de 180 mg/dL, já é motivo para ficar de olho. Infelizmente, estar acima do peso aumenta o risco de desenvolver a doença — um alerta válido para todas as mamães.

## Alimentos que ajudam no controle da glicemia

Uma alimentação equilibrada e rica em alimentos naturais é uma grande ajuda para controlar a glicemia. A Dra. Marcella indica que o segredo é organizar bem o prato, incluir bastante fibra e reduzir o consumo de industrializados. Isso não significa comer menos, mas comer melhor. Um prato com bastante verde pode mudar tudo!

Fibras são as grandes heroínas aqui. Elas ajudam a retardar a absorção da glicose e mantêm os níveis mais estáveis. Então, que tal incluir mais verduras, leguminosas, e até algumas frutas inteiras com casca nas refeições? Essas escolhas fazem toda a diferença.

## Proteínas e gorduras boas na alimentação

As proteínas também têm seu papel importante. Elas ajudam a retardar a digestão dos carboidratos e aumentam a sensação de saciedade, sem causar nenhum impacto negativo na gestação. Ovos, carnes magras e laticínios são ótimas fontes. E não podemos esquecer das gorduras saudáveis! O azeite de oliva e as oleaginosas ajudam a manter a glicemia balançada.

## Controle da doença reduz riscos para mãe e bebê

Cuidar direitinho do diabetes gestacional é crucial. Um bom controle é a chave para evitar complicações, como o parto prematuro e até o aumento do risco de cesárea. Além do mais, um ambiente saudável na barriga pode proteger a criança de problemas futuros, como obesidade e diabetes tipo 2.

Então, saiba que a alimentação pode ser uma grande aliada nessa jornada. Comer bem ajuda não só na saúde da mamãe, mas também impacta diretamente o desenvolvimento do bebê. É uma fase linda, cheia de possibilidades, e a comida pode ser uma grande companheira nesse trajeto.