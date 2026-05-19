Cefaleia em salvas: conheça sintomas e tratamentos eficazes

Entre as diversas dores de cabeça que podem nos pegar de surpresa, a cefaleia em salvas se destaca como uma das mais intensas e destruidoras. Ela ataca de forma avassaladora, geralmente de um lado da cabeça e nas proximidades dos olhos, tornando qualquer atividade quase impossível. Imagine sentir uma dor tão forte que tudo o que você consegue pensar é em como ela passou de uma sensação comum para algo insuportável.

O Dr. Frederico Lacerda, neurologista da Faculdade Pitágoras, afirma que a cefaleia em salvas está entre as dores mais insuportáveis que alguém pode experimentar. As crises podem durar de 15 minutos a até três horas, e o pior: podem aparecer várias vezes ao dia durante semanas ou meses consecutivos. Esse período é conhecido como “períodos de salvas”. Muitos que passam por isso descrevem a dor como uma punhalada que aparece de repente e rapidamente atinge seu ápice.

Sintomas da cefaleia em salvas

Diferente de uma dor de cabeça comum, a cefaleia em salvas traz uma série de sintomas bem característicos. Além da dor poderosa e unilatera, quem sofre com isso costuma ter lacrimejamento, vermelhidão ocular, congestão nasal e uma inquietação que é difícil de ignorar. Enquanto quem tem enxaqueca muitas vezes se retira em busca de um lugar calmo, o paciente de cefaleia em salvas não consegue ficar parado. “A dor aqui é inquietante”, explica o Dr. Lacerda.

Causas e diagnóstico da doença

As causas ainda estão sendo estudadas e ninguém tem um diagnóstico fechado. Acredita-se que esteja ligada a alterações no hipotálamo, a parte do cérebro que regula nosso relógio biológico. Também há fatores como o consumo de álcool, fumo e alterações no sono que podem acionar as crises. O diagnóstico é feito após uma avaliação clínica cuidadosa por um neurologista.

Tratamento da cefaleia em salvas

Quando se trata do tratamento, existem opções eficazes para aliviar a dor e prevenir novas crises. O Dr. Lacerda destaca que o uso de oxigênio em alta concentração pode interromper rapidamente a crise, enquanto medicamentos específicos também estão disponíveis para ajudar. Para evitar que as crises voltem a aparecer, há tratamentos que conseguem reduzir a frequência e a intensidade das salvas.

E fica a dica: no Dia Nacional de Combate à Cefaleia, comemorado em 19 de maio, a mensagem é clara: se você enfrenta dores intensas e frequentes, não deixe isso passar. Um diagnóstico correto e o acompanhamento médico podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida.