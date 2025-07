Regina Hall fala sobre Leonardo DiCaprio e novos desafios

Leonardo DiCaprio (left) and Regina Hall in April.

Regina Hall Fala Sobre Novo Filme com Leonardo DiCaprio

A atriz Regina Hall está animada para o lançamento do seu novo filme, "One Battle After Another", que chega aos cinemas no dia 26 de setembro. Nesta nova produção do diretor Paul Thomas Anderson, ela compartilha a tela com o renomado ator Leonardo DiCaprio.

Hall, que tem 54 anos, comentou sobre a experiência de filmar com Anderson. Em entrevista, ela descreveu o processo como "incrível" e destacou sua admiração por Anderson, que é um aclamado cineasta. “Fiquei muito empolgada por fazer parte de um filme que ele estava criando”, disse.

Ao ler o roteiro, Regina ficou intrigada e comentou: “Eu estava incrivelmente curiosa: ‘O que é este filme?’ Há muitas risadas, mensagens fortes, humor e inteligência.”

A história de "One Battle After Another" é baseada no livro "Vineland", de Thomas Pynchon. O filme gira em torno de um grupo de ex-revolucionários que se reencontram para enfrentar um antigo inimigo após 16 anos. DiCaprio interpreta Bob Ferguson, enquanto Regina faz o papel de Deandra. O elenco também conta com estrelas como Benicio del Toro, Teyana Taylor, Sean Penn, Alana Haim e Wood Harris, entre outros.

Regina expressou seu entusiasmo pelo elenco: “Amei todos. É um grupo incrível. Adoro Leo, Benicio, Sean Penn — Teyana é maravilhosa”. Ela ainda elogiou o cuidado de Anderson ao dirigir, afirmando que “nenhuma parte é insignificante” e que até as falas mais curtas têm um propósito claro.

Este filme marca o retorno de Anderson após seu sucesso em 2021 com "Licorice Pizza", que recebeu três indicações ao Oscar. Em março, DiCaprio usou sua nova conta no YouTube para lançar o trailer do filme. No mês seguinte, ele e Regina, junto com Teyana, estiveram no CinemaCon, onde DiCaprio descreveu a produção como “um filme incrivelmente épico”.

Além de "One Battle After Another", Regina Hall tem outros projetos a caminho, incluindo a série "The Five-Star Weekend" e "The SpongeBob Movie: Search for SquarePants", programada para estrear nos cinemas no dia 19 de dezembro. Ela também está envolvida na sequência do filme "Girls Trip".