motoristas usam táticas para despistar criminosos nas ruas

Infelizmente, o roubo de veículos continua sendo um problema sério, e os números mostram que essa prática tem aumentado bastante, especialmente no início de 2025. Essa situação preocupa muitos motoristas, que buscam maneiras de se proteger.

Uma solução inusitada tem ganhado força, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. A ideia é que a presença de mais pessoas no carro desestimula os criminosos, pois torna a abordagem mais complicada. Para isso, muitos têm usado máscaras ou bonecos no banco do carona, como uma forma de simular a presença de um passageiro.

Essa tática se tornou bastante popular entre motoristas de aplicativo e aqueles que costumam dirigir sozinhos à noite, especialmente em áreas consideradas perigosas. Pelo que parece, essa prática tem trazido resultados positivos para quem a utiliza.

Porém, especialistas em segurança ressaltam que essa estratégia não deve ser a única. Outras medidas, como ter rastreador, alarmes e escolher rotas mais iluminadas, continuam sendo essenciais para a segurança no trânsito.

Método para enganar criminosos viola alguma lei de trânsito?

Sob um ponto de vista técnico, o uso de bonecos e máscaras não altera a visibilidade do motorista, nem afeta os sistemas de segurança do veículo. Por isso, essa prática não é considerada uma violação do Código de Trânsito.

Entretanto, é bom ter cuidado. Se ficar claro que essa estratégia foi pensada para enganar autoridades ou dificultar fiscalizações, o motorista pode acabar se complicando. Em algumas cidades, por exemplo, houve casos de motoristas que usaram bonecos infláveis para circular de forma irregular em faixas exclusivas, como as para ônibus ou caronas solidárias. Isso pode resultar em penalidades pesadas.

Além disso, é importante lembrar que bonecos colocados no banco da frente devem estar devidamente presos pelo cinto de segurança. Isso ajuda a evitar mal-entendidos com agentes de trânsito e também garante que, em freadas bruscas, o boneco não se torne um perigo.

