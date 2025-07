‘Andor’ recebe 14 indicações ao Emmy, mas fica de fora de 2 categorias principais

(L-R) Cassian Andor (Diego Luna) and Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) in ANDOR

Os fãs de Star Wars aguardaram pacientemente pelo retorno da série Andor, um prelúdio de Rogue One, por três anos. No entanto, a espera parece ter valido a pena. A série foi novamente indicada ao Emmy, com 14 nomeações anunciadas recentemente, aumentando seu total para 22 indicações.

Dentre as ocorrências deste ano, Andor recebeu oito indicações por sua primeira temporada em 2023. Entre os destaques, a série foi nomeada na principal categoria de Melhor Série Dramática. Essa indicação é um reconhecimento significativo, considerando a competitividade do prêmio.

Por outro lado, houve algumas surpresas e expectativas não atendidas. Por exemplo, Diego Luna, que interpreta o protagonista Cassian Andor, não recebeu uma indicação de atuação, assim como ocorreu na temporada anterior. A ausência de uma nomeação para Luna gerou comentários entre os fãs, que acreditavam que seu desempenho merecia ser destacado.

Outro nome que ficou de fora das indicações foi Genevieve O’Reilly, que interpretou Mon Mothma, uma personagem que se destacou na segunda temporada. O’Reilly era vista como uma forte candidata a uma nomeação, mas acabou não sendo escolhida.

Entre os pontos positivos, o ator Forest Whitaker foi indicado como Melhor Ator Convidado em Drama por retomar seu papel como Saw Gerrera na segunda temporada. Essa é a quarta indicação ao Emmy de Whitaker, que já ganhou o prêmio em 2003.

Além disso, Alan Tudyk, que empresta sua voz ao droide K-2SO, também recebeu uma indicação na categoria de Melhor Performance de Voz de Personagem. Essa categoria destaca o talento de dubladores, e Tudyk é conhecido por sua atuação distinta.

Na área de roteirização, Dan Gilroy, o criador da série, foi indicado pela primeira vez por seu trabalho em Andor. Em temporadas anteriores, Beau Willimon, conhecido por House of Cards, já havia sido nomeado.

A série também se destacou nas categorias técnicas, aumentando suas indicações em comparação à primeira temporada. Andor foi reconhecida em áreas como design de produção, cinematografia, figurino, direção, edição, composição musical, edição e mixagem de som, além de efeitos visuais.

As indicações do Emmy refletem o impacto e a recepção positiva que Andor tem obtido. Os resultados finais serão revelados durante a cerimônia do Emmy, onde se saberá se a série conquistará alguma das estatuetas desejadas.