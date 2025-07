Cientistas identificam novo continente na Terra

Uma nova descoberta vinda da Nova Zelândia promete mexer com o que sabemos sobre geografia mundial. Um estudo publicado na revista Tectonics revelou a existência de um oitavo continente, batizado de “Zelândia”.

Apesar de apenas uma fração de sua superfície estar visível, com 94% de sua massa submersa no oceano Pacífico Sul, essa descoberta é extremamente significativa. Identificar um novo continente não é só um avanço científico; é também um marco que pode mudar nosso entendimento sobre a evolução do nosso planeta.

A Zelândia, acredita-se, surgiu há cerca de 85 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Este supercontinente juntava partes da América do Sul, África, Antártida, Austrália, entre outras regiões. Com o tempo, a crosta terrestre dessa nova terra esquentou e afinou devido ao movimentar das placas tectônicas, fazendo com que a maior parte dela submergisse.

Estudos sobre a Zelândia em andamento

Embora a existência da Zelândia tenha sido reconhecida recentemente, as investigações sobre ela começaram em 2017. Desde então, especialistas de várias áreas têm se dedicado a entender a estrutura desse continente oculto.

Os pesquisadores descobriram que a Zelândia contém arenitos, seixos vulcânicos e lavas basálticas que datam do período que vai do Cretáceo Inferior ao Eoceno. Além disso, há indícios de que a região já foi coberta por vegetação terrestre e mares rasos, o que sugere que uma parte dela esteve acima do nível do mar.

Atualmente, os cientistas buscam entender os mecanismos que trouxeram as mudanças nesse continente. Eles utilizam tecnologias avançadas, como imagens sísmicas de alta resolução e perfuração em águas profundas, para encontrar pistas sobre a origem e a evolução da Zelândia ao longo do tempo.

Esses estudos podem ajudar a responder questões sobre a deriva continental, a formação de fronteiras tectônicas e a evolução da biodiversidade marinha. Além disso, eles lançam luz sobre o papel da Zelândia nas alterações climáticas que ocorreram ao longo da história geológica do nosso planeta.