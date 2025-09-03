Anatel estabelece prazo para bloqueio de ligações de bancos

A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou uma mudança importante para todos os usuários de telefone no Brasil. Estamos falando da implementação do sistema “Não Me Perturbe”, que deve ser adotado por todas as operadoras do país, incluindo as menores, em um prazo de 60 dias. Essa decisão visa permitir que os consumidores bloqueiem aquelas ligações chatas de telemarketing, especialmente de bancos e outras empresas que costumam fazer ofertas indesejadas.

Esse sistema não é totalmente novo, pois antes ele já estava disponível apenas para algumas operadoras e um número limitado de instituições financeiras. A partir dessa atualização, todas as operadoras estão obrigadas a participar. Então, se você estava cadastrado no programa, pode ficar tranquilo: após o prazo, nenhuma empresa poderá te ligar para oferecer serviços se você se cadastrou no “Não Me Perturbe”.

Como funciona o sistema

Cadastrarse é bem simples e gratuito. Basta acessar o site www.naomeperturbe.com.br e se inscrever. Você escolhe quais empresas de telecomunicações ou instituições financeiras não podem mais te ligar com ofertas de produtos como internet, telefonia, TV por assinatura, entre outros.

A Anatel destaca que esse sistema é uma ferramenta importante para proteger sua privacidade. No entanto, é bom lembrar que existem algumas exceções. As ligações referentes a cobranças, prevenção de fraudes, e confirmação de dados, por exemplo, não estão cobertas pelo bloqueio. Isso inclui também chamadas sobre portabilidade e refinanciamento.

Problema persiste para consumidores

Apesar da ampliação e das boas intenções por trás do “Não Me Perturbe”, a realidade ainda pode ser frustrante. Especialistas alertam que muitas empresas que funcionam de maneira paralela e até golpistas não respeitam a lista de bloqueio. Isso significa que, mesmo com o cadastro feito, algumas pessoas ainda recebem inúmeras ligações incômodas.

Segundo profissionais da área, embora a nova medida seja um passo importante, a fiscalização será essencial para garantir que realmente haja uma redução nas ligações inconvenientes que milhões de brasileiros enfrentam diariamente. É uma luta que envolve todos nós, e a esperança é que, com essas mudanças, a paz de espírito ao atender o celular seja uma realidade para todos.