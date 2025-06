Substância natural pode ajudar a combater o câncer, afirmam cientistas

Enquanto cientistas do mundo todo buscam alternativas inovadoras para tratar o câncer, uma descoberta interessante surgiu da Universidade do Mississippi, nos Estados Unidos.

Em um estudo publicado na revista científica Glycobiology, os pesquisadores identificaram uma substância que pode ajudar a impedir a propagação do câncer. Essa substância, chamada de "fucosilado de condroitina sulfato", é um composto de açúcar que atua bloqueando a ação da enzima Sulf-2, que favorece o crescimento de algumas células cancerígenas.

O que chama a atenção é que esse composto pode ser extraído do Holothuria floridana, uma espécie de pepino-do-mar que vive na Flórida, no Golfo do México, nas Bahamas e no Caribe. A doutoranda Marwa Farrag, principal autora do estudo, comentou que a estrutura única dos compostos encontrados nesse ser marinho levou à identificação dessa substância promissora.

Vantagens da utilização da substância no combate ao câncer

Joshua Sharp, professor de farmacologia na mesma universidade, destacou algumas vantagens do composto marinho. Diferente de outras drogas similares, ele não interferirá na coagulação do sangue, um fator importante para a segurança dos tratamentos.

Outro ponto positivo é que os pepinos-do-mar não apresentam risco de transmissão de vírus para humanos, ao contrário de mamíferos terrestres. Isso torna o uso dessa substância ainda mais interessante no cenário atual de pesquisa.

Extração de substância não ocorrerá de forma direta

Embora a pesquisa tenha encontrado o fucosilado de condroitina sulfato no pepino-do-mar da Flórida, a extração não será feita de forma convencional. Isso se deve ao fato de que a quantidade necessária para produção em larga escala é imensa. Seriam requeridas toneladas desse animal marinho para se obter quantidades significativas dessa substância.

Vitor Pomin, coautor do estudo, explicou que, para viabilizar a produção em grande escala, será preciso desenvolver uma rota química mais eficiente. Atualmente, as investigações estão focadas na síntese em laboratório, uma etapa essencial para realizar testes em modelos específicos. Essa fase é crucial para que a descoberta possa avançar no tratamento do câncer.