Ana Hickmann e Edu Guedes revitalizam fazenda histórica em 2025

A apresentadora Ana Hickmann e o chef Edu Guedes estão realizando uma transformação incrível na Casa Gialla, uma propriedade histórica situada em Leme, no interior de São Paulo. Com uma construção que remonta a 1840, essa fazenda tem 185 anos e se tornará, além do lar do casal, o cenário do seu casamento.

Nesse projeto de reforma, Ana e Edu decidiram compartilhar cada passo com os seguidores pelo canal no YouTube, chamado Casa Gialla Di Ana Edu. O objetivo é preservar ao máximo a arquitetura original, que inclui pisos de madeira e móveis centenários, enquanto integram elementos modernos à decoração.

O nome "Casa Gialla", que significa "Casa Amarela" em italiano, foi escolhido para celebrar a herança cultural do casal e simboliza alegria e energia. Esse toque de carinho é visível em cada detalhe, desde a preservação das características antigas até as mudanças que trarão conforto à vida moderna.

Descobertas curiosas durante a reforma da fazenda histórica

Durante a reforma, Ana e Edu descobriram algumas surpresas inusitadas nos cômodos da casa. Um dos momentos mais divertidos foi quando encontraram vários penicos antigos, espalhados por diferentes partes do imóvel. Esses objetos trouxeram à tona memórias da infância de Ana, que se lembrou dos dias em que visitava a avó no interior, quando os banheiros eram externos e cada um tinha seu próprio penico. “Mas esse aqui é um penico chique, porque tem tampa”, brincou ao mostrar um dos itens.

Esses achados não apenas divertiram o casal, mas também reforçam o compromisso deles em manter viva a memória e a história da fazenda, refletindo como era a vida no campo há décadas.

Reforma preserva elementos originais e adiciona toques modernos

Edu defende que a reforma deve respeitar os elementos originais da casa, enquanto Ana sugere um equilíbrio entre o antigo e o novo. Por exemplo, eles decidirem manter os azulejos portugueses do lavabo e as grossas paredes da cozinha, feitas para suportar o calor da região.

Embora muitos aspectos centenários, como pisos e janelas, sejam preservados, algumas adaptações são necessárias. Os banheiros passarão por mudanças e Ana já comentou sobre a vontade de trocar os lustres por modelos mais contemporâneos. Além disso, pretendem transformar alguns quartos em suítes completas, incluindo banheiros privativos. Com sua altura, Ana costuma brincar com o tamanho das portas, destacando a grandiosidade da mansão.

Móveis de família ganham nova vida na Casa Gialla

Um detalhe que toca o coração do casal é a inclusão de móveis antigos que pertenciam à família de Edu. Itens como uma mesa e luminárias herdadas do avô dele, que têm entre 60 e 70 anos, estão sendo cuidadosamente restaurados por Ana. Essa escolha traz um significado especial para a reforma, unindo as histórias pessoais do casal à rica história da propriedade.

A fazenda ainda conta com um jardim coberto e uma sala de jantar espaçosa, além de um estábulo que Ana visita para cuidar de seus cavalos, transformando a Casa Gialla em um verdadeiro refúgio rural.

Casa histórica será palco do casamento e vida familiar

Anah e Edu planejam realizar o casamento na propriedade em 2025. A data exata ainda não foi definida, pois está atrelada à conclusão das reformas, especialmente do paisagismo. Ana prefere aguardar o momento perfeito para a cerimônia, evitando frustrações com possíveis atrasos.

Uma curiosidade é que há uma camélia no terreno que, segundo relatos, foi presente da Princesa Isabel durante uma visita à fazenda, ligada à temática da alforria. O casal também definiu os quartos para a família, incluindo espaços para Alezinho, filho de Ana, e Maria Eduarda, filha de Edu, além de um plano para incluir uma biblioteca e repensar o uso de alguns cômodos.

A Casa Gialla representa mais que apenas uma reforma; é um projeto que une passado e presente, tradição e inovação. Com quase dois séculos de história, a propriedade está se preparando para novas memórias e mantendo viva sua herança, tudo documentado para que os fãs possam acompanhar essa emocionante jornada.