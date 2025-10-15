Globo planeja retorno de Antonio Fagundes às novelas

A Globo está em negociações para trazer de volta Antônio Fagundes, um dos atores mais renomados de sua programação. Ele é a escolha principal do autor Walcyr Carrasco para a novela “Quem Ama, Cuida”, que foi anunciada para ir ao ar às 21h em 2026.

Fagundes pode interpretar Rogério Brandão, um milionário que é assassinado na noite em que anuncia seu casamento com Adriana, sua jovem cuidadora. Essa situação se complica ainda mais quando Adriana é injustamente condenada pelo crime. Após seis anos em prisão, ela busca recuperar sua liberdade e a justiça com a ajuda de Pedro, o filho do advogado que a levou para a cadeia.

O personagem de Fagundes aparece no início da trama, o que poderá facilitar sua participação, já que o ator está bastante comprometido com projetos de teatro. Se aceitar o papel, ele fará seu retorno à Globo após cinco anos, desde sua última novela, “Bom Sucesso”, em 2019. Fagundes tinha um longo histórico de 44 anos com a emissora.

Se confirmar sua participação em “Quem Ama, Cuida”, Fagundes trabalhará novamente com Walcyr Carrasco, com quem colaborou anteriormente em “Amor à Vida” e no remake de “Gabriela”.

### Temas Relevantes da Novela

Diferentemente de outras novelas recentes, “Quem Ama, Cuida” abordará temas como o abandono de idosos, negligência familiar e disputas por herança. A trama começa com um patriarca que decide deixar seus bens para a enfermeira que cuidou dele até o fim, o que gera revolta entre seus filhos e inicia um intenso conflito judicial cheio de segredos.

Walcyr Carrasco, conhecido pelo seu estilo que mistura drama moral e entretenimento, promete uma narrativa cheia de emoção e crítica social.

Além de Antônio Fagundes, outros atores de destaque estão sendo considerados para o elenco. Isabel Teixeira já foi confirmada como a vilã da história, e Camila Queiroz, Agatha Moreira, Juliana Paes, Eliane Giardini, Bianca Bin e Mariana Ximenes estão entre os nomes cotados, todos com um histórico de colaborações com Carrasco.

O roteiro da novela será elaborado por Walcyr Carrasco em parceria com Wendell Bendelack, que entra como coautor na faixa das 21h após trabalhar em produções de horário mais cedo. A expectativa é de que a novela mantenha um tom popular e dinâmico, trazendo uma nova perspectiva sobre a convivência entre gerações e os limites da ambição.

### Substituição na Grade de Novelas

“Quem Ama, Cuida” está agendada para substituir “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, e tem estreia marcada para maio de 2026. A novela reforça a estratégia da Globo de diversificar seus autores e temas, garantindo a presença de grandes nomes na teledramaturgia brasileira.